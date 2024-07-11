原标题：京东正式推出荷兰式拍卖玩法 豪华阿莫迪罗越野房车500万元起降拍卖

7月10日上午，京东荷兰式拍卖频道上线了一条豪华越野房车的拍卖预约信息，一辆2017年上牌、行驶6万里程的阿莫迪罗越野房车，将以荷兰式拍卖的方式于7月19日晚8点开拍，起拍价500万元。这将是国内零售企业首次全面尝试荷兰式拍卖玩法。

据悉，荷兰式拍卖，是一种起源于荷兰的降价拍卖方式，与传统英式的升价拍卖方式不同，荷兰式拍卖从一个较高起始价开始，价格不断下降，直到有人接受价格。这一拍卖方式在国外流行已久，不仅避免了竞价战，还加快了成交速度，确保了价格的公平性和透明性。

此次京东荷兰式拍卖频道上架的阿莫迪罗越野房车，是全球高端越野房车代表，以其卓越的越野性能和豪华内饰闻名，在全球仅有百余位车主。而京东这次采用荷兰式拍卖的方式拍卖这款房车，为寻求高端房车的买家提供了一次绝佳的低价购买机会。

拍卖正式开启后，这辆阿莫迪罗越野房车将以500万元的价格起拍，不定额随机降价，参与拍卖的用户可在价格下降至符合自己心理价位时直接拍下，手快者得。

据了解，京东荷兰式拍卖频道，是业内首个以降价拍卖玩法对全品类商品进行拍卖的线上频道。该频道自今年3月6日上线试运营，上线至今已有73万用户参拍，拍品覆盖电子产品、珠宝、白酒、化妆品、日百等多元化品类，不仅展现了荷兰式拍卖在零售领域的广泛适用性和潜力，也让众多消费者以更实惠的价格购入了心仪商品。

(责编：董童、陈键)

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