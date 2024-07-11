保险作为现代市场经济的基础性制度安排，在服务中国式现代化中大有可为。中国人寿自觉扛起国有大型金融机构责任，充分发挥保险的经济减震器和社会稳定器功能，着力为经济社会发展提供高质量金融服务，精准对接和满足人民群众多元化金融保险需求。2023年，中国人寿为565.4万客户提供绿色保险保障近12万亿元，支付赔款67亿元。

中国人寿集团旗下财险公司全面聚焦主责主业担当有为，将更多金融保险资源配置到经济社会发展的重点领域。2023年，中国人寿财险公司累计服务个人客户2969万，服务团体法人客户159万，为经济社会发展提供风险保障283万亿元，支付赔款643亿元。不断丰富科技保险产品服务，累计开发包括“三首”类、知识产权类、网络安全类等八大类共40余款主险和70余款附加险产品，形成品类丰富、保障全面、重点突出、贴近市场的科技保险供给体系，全年为科技企业提供风险保障87.4万亿元，为7373家“专精特新”小巨人企业提供风险保障超4400亿元。

中国人寿财险公司坚持以农业保险为抓手，以助力乡村全面振兴为中心，全力支持农业强国建设。截至2023年底，累计为1.6亿户次农户提供风险保障4.8万亿元，支付赔款346亿元。2023年承保三大主粮保险面积约1亿亩，提供风险保障近830亿元。

积极推进健康保险的场景化创新。公司聚焦惠民场景，广泛参与“惠民保”项目，累计为超8000万参保人提供风险保障39.3万亿元；聚焦惠工场景，创新打造“惠工保”项目，积极维护新就业形态劳动者权益、解决职工群众急难愁盼问题；维护新就业形态劳动者权益，开办农民工工资支付履约保证保险，2023年已为322万农民工提供工资保障1609亿元。

中国人寿财险公司不断推动提升巨灾保险服务的力度、广度和深度，2023年通过巨灾保险为社会各界提供风险保障131.4亿元，支付赔款1.5亿元。自2015年加入中国城乡居民住宅地震巨灾保险共同体以来，公司作为理事单位，始终坚持推广共同体产品，助推发挥共同体作用。2023年通过共同体产品为城乡居民家庭提供风险保障110亿元，支付赔款678万元。此外，积极推动巨灾保险服务深入一线，参与地方性巨灾保险项目由2021年的8个增加到2023年的25个。

在制度建设方面，公司搭建了相对健全的灾害应对制度体系，推动大灾风险管理模式由应急处突延伸为常态应对，力促防灾、治灾、应灾、处灾的全面统筹和质效提升。同时，构建巨灾管理模块，做好量化监测评估，平衡把握风险敞口和保障水平。

在资源配置方面，公司组建了全国层面的大灾理赔预备队，结合灾情和理赔任务迅速抽调集中，及时化解理赔人员的时点性短缺。同时，根据季节、灾害种类等不同情况，提前储备饮用水、食品、药品等应急保障物资，保障物资充足。

在科技赋能方面，中国人寿搭建的“安心防”智慧防灾防损云平台依托可量化的风险数据、地理空间信息和客户风勘结果等，从源头把控风险，精准风险防范，用科技手段解决灾害风险“看不清、看不全、管理难”的问题，助推智能防处提升质效。该平台自上线以来，累计推送综合灾害预警信息超过4000万次。

2024年1至5月，中国人寿财险公司针对3773家重点企业开展了风险排查，出具防灾防损建议书802份。在今年4月以来应对广东、广西等地强对流天气的过程中，运用“安心防”平台进行灾情预警，迅速发布天气预报预警和防灾避灾信息超600万条。

开展风险减量管理服务，是充分发挥保险业经济“减震器”和社会“稳定器”功能的重要体现。在生产领域，中国人寿打造了“预防链+安责险”的中国人寿“安全生产智能预防体系”，通过对一线作业人员的一体化排查、培训与考核，帮助生产企业做到“人人懂安全、人人管安全”，打通了安全生产责任的最后一公里。截至2024年一季度，已通过该模式为客户企业排查安全隐患120余万条，提供安全培训90余万次，服务企业平均工伤事故率下降了24.7%。

在食品安全方面，近年来，公司深度参与食品安全治理体系建设，打造“政府推动+金融助力”的食品安全责任保险运行模式；住房安全方面，在建筑设计和建设期间就介入风险减量服务，聘请专业技术服务机构对施工全过程进行质量监控，引入卫星遥感、红外热成像、内窥镜成像等技术，尽早洞察建筑质量与安全隐患，切实落实早识别、早预警、早暴露、早处置；在房屋建成后定期对房屋主体及附属设施质量状态开展巡查，以住房的全生命周期管理护航老百姓“住的安心”；社区安全方面，打造社区安全“志愿者”合作机制，充分发挥保险业务人员和社区服务人员的机动优势，联合开展“九小场所”的动态风险排查，将燃气、火灾等安全智能应用工具向居民免费开放，有效提升了社区全民安全互动的组织效能，积极服务老百姓“生活舒心”。

中国人寿相关负责人表示，站在新起点，公司将不断丰富金融供给，进一步突出做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇文章，进一步发挥好保险经济减震器和社会稳定器功能，更加主动融入国家发展战略。

(责编：曹淼、高雷)

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