原标题：教育人工智能大模型数据治理白皮书发布

《教育人工智能大模型数据治理与共享技术标准白皮书》在近日举行的2024世界人工智能大会语料主题论坛发布。白皮书旨在推动加强教育人工智能大模型数据治理与共享，通过科学的策略，最大化挖掘教育数据价值，助力教育的创新。

据介绍，该白皮书由教育部教育信息化技术标准委员会暨全国信息技术标准化技术委员会教育技术分技术委员会指导，由华东师范大学牵头，联合上海交通大学、北京邮电大学、国家开放大学以及库帕思、广州视睿（希沃）等头部企业共同编制。

高质量语料库是人工智能赋能新质生产力的关键，大模型赋能千行百业，需要构建与场景适配的语料体系，需要规则与实践的“并跑”。白皮书重点分析了教育AI大模型数据治理与共享技术的重要性及当前面临的挑战，梳理了国内外教育AI大模型发展情况及教育数据治理与共享的政策、标准和相关机构，并介绍了教育AI大模型已发布标准和在研标准。

白皮书提出，要“建设一套合规有效、高质量的数据治理与共享技术标准，供教育机构和技术开发者参考借鉴。构建教育AI大模型数据治理与共享体系的整体架构、建设数据治理与共享联盟、完善标准体系，同时需要考虑应对数据安全与伦理问题等。”

白皮书倡议，“应促进可控、可信、安全、绿色、好用、高效的教育通用人工智能大模型构建，实现有教育温度、育人为本的人工智能及智能教育环境建设，探索数字教育新范式，实现教育的高质量发展。”（记者 许青青）

(责编：董童、陈键)

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