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我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网

2024年07月11日15:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月11日电（记者张漫子、赵旭）我国通信领域传来捷报：以通信与智能融合为标志的6G关键技术迎来新突破，4G、5G通信链路有望具备6G的传输能力。

　　我国率先搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，实现了6G主要场景下通信性能的全面提升。中国通信学会10日在京举办的“信息论：经典与现代”学术研讨会上，一项新成果的发布吸引了业界目光。

　　现有的经典通信技术，逐步逼近理论极限，触及容量提升难、覆盖成本高、系统能耗大等技术“天花板”，如何突破这一制约是业界关切。

　　经典通信处理信息的方式是“模块化”，主要靠资源堆叠提升网络性能，因此通信系统性能提升的代价是网络复杂度的极速攀升。“与经典通信不同，通信与智能融合的新型通信技术，能以‘端到端’贯通式优化，替代‘模块化’分离优化，以更简洁的网络结构，实现通信系统整体性能的显著提升。”北京邮电大学教授、中关村泛联院副院长许晓东说。

　　中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性。这一通信系统，设计智能而简约，其容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。这一成果及其创新理论以论文形式发表于我国通信期刊《通信学报》上。

　　相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。“新一代通信技术需探索新路径，要从‘堆叠式创新’迈向‘颠覆性创新’。”张平说。

　　通信与智能的深度融合是通信技术演进的重要方向。人工智能将改变通信，6G也将推进人工智能加速发展。张平表示，人工智能将提升通信的感知能力、语义理解能力。泛在通信的6G又将人工智能的触角延伸到各领域各角落。二者融合将加快形成数字经济新业态。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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