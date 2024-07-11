7月11日，由国际金融论坛（IFF）与中国电力建设企业协会共同举办的IFF能源转型与发展报告会在北京召开，宣布IFF能源转型与发展委员会正式成立。据介绍，IFF能源转型与发展委员会的成立，旨在汇聚全球能源、金融、政策等领域精英力量，打破传统界限，构建跨界合作的新格局。委员会将致力于研究能源电力转型中的核心挑战和关键问题，通过集思广益，共同探索创新解决方案，以期推动全球能源电力体系实现深刻变革。由中国电力建设企业协会会长王思强担任联合主席。

图为活动现场签约仪式。（受访者供图）

国际金融论坛（IFF）联合主席兼理事长韩升洙表示，IFF能源转型与发展委员会的正式成立，标志着IFF在促进可持续发展和全球合作方面迈出了更加坚实的一步。委员会的成立展现了IFF和中国电力建设企业协会在加快绿色转型工作中的共同决心。IFF能源转型与发展委员会将成为一个汇聚金融和能源领域专家人才的战略平台并推动可持续发展，通过利用在能源、技术和政策方面的专业知识，能够加快能源转型以及世界向低碳经济的过渡，并缓解气候变化。委员会将在能源领域和绿色能源实践方面建立全球伙伴关系，并展示中国和其他地区能源企业的最佳实践。作为对话、知识交流和协作行动的平台，委员会在推动变革和进步方面具有巨大潜力，它将为清洁能源项目的投资提供便利，并倡导可持续发展政策，为更加绿色、更加可持续的未来铺平道路。

全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安表示，IFF能源转型与发展委员会的设立，顺应全球能源绿色低碳转型趋势，对共同应对气候变化全球治理，大力推动可持续发展具有重要意义。希望双方在委员会工作中不断凝聚合力、碰撞智慧、贡献资源，充分发挥各自的优势特点，在国际条约缔结、国际标准制修订、专业研究、国际合作、人才培养、会议展览、学术研讨、认证咨询、技术与成果推广、指数建设等方面深入对话、广泛交流、积极合作。

会上，国际金融论坛（IFF）与中国电力建设企业协会签订了战略合作框架协议，明确双方将顺应全球能源绿色低碳转型发展趋势，凭借各自在境内外的优势，通过平台搭建、交流合作、研究咨询等方式助力能源电力行业实现转型和发展。

国际金融论坛（IFF）常务副理事长、国际货币基金组织（IMF）原秘书长林建海表示，从实现可持续发展目标与推动能源转型的紧迫性，产业政策的协调和国际协作的深化，以及动员各类资源积极参与推动能源转型和可持续发展来看，面临的挑战十分艰巨。此次，IFF携手中国电力建设企业协会合作推动设立IFF能源转型与发展委员会，就是希望能够发动各方力量，切实通过国际对话、学术研究和多种形式的国际合作来推进、落实能源转型，实现全球可持续发展目标，并在这个过程中充分发现并推广中国企业的最佳实践和案例，为实现可持续发展共同目标出谋划策，贡献智慧和力量。

中国电力建设企业协会会长、IFF能源转型与发展委员会联合主席王思强出席会议并答谢致辞。中国电力建设企业协会战略指导专家、外交部原副部长乐玉成，中国企业改革与发展研究会会长、国务院国有资产监督管理委员会原党委委员、秘书长彭华岗，中国科学院院士、俄罗斯自然科学院外籍院士、中国石化石油勘探开发研究院院长、北京大学能源研究院院长金之钧，国家能源投资集团有限责任公司党组成员、副总经理傅振邦，国家电力投资集团有限公司党组成员、副总经理陈海斌出席会议并作主旨演讲。

(责编：董童、高雷)

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