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商务部：希望欧方正视中国电动汽车竞争优势并非来自补贴的事实

2024年07月11日19:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月11日电（记者谢希瑶、唐诗凝）商务部新闻发言人何咏前11日在例行新闻发布会上表示，希望欧方正视中国电动汽车竞争优势并非来自补贴的事实。

　　最近有外媒报道，欧盟对华电动汽车的反补贴调查报告是对中国车企接受中国政府补贴，从而给欧洲车企造成不公平价格优势的事实作出的认定。何咏前对此回应称，目前中欧双方正在就电动汽车反补贴案进行磋商，事实和规则是磋商的两大支柱。这里的事实是指双方认可的客观事实，而不是单方认定的所谓“事实”。希望欧方正视中国电动汽车竞争优势并非来自补贴的事实，正视中欧汽车产业合作有利于共同发展的事实，正视欧盟业界反对贸易保护主义措施的事实，真正作出基于事实和规则、合理且客观的决定。

　　应中国机电产品进出口商会申请，商务部依据《中华人民共和国对外贸易法》《对外贸易壁垒调查规则》相关规定，决定自2024年7月10日起，对欧盟《外国补贴条例》相关做法进行贸易投资壁垒调查。

　　对此，何咏前在发布会上介绍了有关情况。她说，此次调查在2025年1月10日前结束，特殊情况下可延长至2025年4月10日。下一步，商务部将依法通过问卷调查、实地调查等方式推进工作，并广泛听取意见，确保调查公平公正、公开透明，有关调查结论将适时对外公布。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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