人民网北京7月11日电 （记者许维娜、王红）放眼当下，中国的整体创新实力和科技竞争力正在快速提升。

在众多领域中，中国正不断展现出强大的创新能力和技术储备，这不仅在信息技术、生物技术等前沿科技领域得到体现，也在传统工业和工程建设领域实现了新突破。

作为土木工程中涉及岩石和土的利用、整治或改造的重要分支——传统岩土工程领域，对于大型基础设施建设和深部资源开发等关键工程具有至关重要的作用。

在近年来的超级工程中，如白鹤滩水电站、港珠澳大桥、南水北调等，中国的岩土工程科技创新和产业创新均达到了新的历史水平。技术创新不仅为这些工程的成功提供了重要支撑，也推动了工程技术的不断进步和优化。

专家表示，在这些超级工程中，技术创新成为支撑工程成功的重要因素，推动了工程技术的不断进步和优化。与此同时，岩土工程产业的发展态势也十分快速。

以北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“中岩大地”）为例，其参与完成的“复杂应力环境下软弱土基坑工程安全控制绿色高效技术”项目荣获了2023年度国家技术发明奖二等奖。

“这是对公司在岩土工程领域技术创新与应用成果的肯定，也是对我们行业深耕及未来发展潜力的认可。”北京中岩大地科技股份有限公司董事、总经理武思宇表示，将持续深耕研发与创新，推动岩土工程技术进步，为服务国家战略、科技进步和生态文明建设贡献力量。

在获奖成果中，公司展示了在岩土工程领域的创新思考。武思宇称，设计融入了绿色、环保、高效、经济的理念，通过整合施工数据，建立反馈机制，实现了技术优化与设计改进。这些创新成果满足了市场需求，也为行业树立了绿色发展的新方向。

基础研究是创新的源头活水。从产业现状看，岩土工程的创新与进步为地下空间的开发利用提供了有力支撑，地下空间的开发利用已成为未来城市建设的重要方向。

此前，中岩大地在深圳世界隧道大会上展示了在地下空间建设领域的核心技术，并阐述了对于未来地下空间开发的思考。

武思宇表示，公司注重地下空间的环保和节能设计，旨在降低能耗和排放。下一步，将加大投入，加强合作，推动地下空间技术的创新，为可持续发展贡献更多力量。

“技术创新和战略规划将有力推动地下空间开发领域的发展。”专家表示，相信在不久的将来，地下空间开发技术的持续突破将为国家重要战略领域的发展作出贡献。

(责编：郝帅、高雷)

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