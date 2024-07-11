人民网北京7月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，市场监管总局将对安全风险较高、消费者关心的燃气用具连接用软管、燃气紧急切断阀实施强制性产品认证（CCC认证）管理，自2024年10月1日起受理认证委托，2025年10月1日起强制实施。

据了解，目前，CCC认证目录已涵盖商用燃气燃烧器具、家用燃气燃烧器具、家用燃气快速热水器、燃气采暖热水炉等燃气用具产品。

市场监管总局相关负责人表示，开展燃气用具连接用软管、燃气紧急切断阀CCC认证，是对其抗压性、气密性、耐热性、耐腐蚀性、耐久性等安全技术指标进行评价，对生产企业及产品进行全方位体检，强化生产过程管理和产品一致性管控，防止不符合标准要求、存在安全隐患的问题产品流入市场，切实做到源头严进、过程严管、风险严控，维护人民群众生命财产安全。同时，在认证风险可控、保证认证质量的前提下，积极采信已有合格评定结果，减轻企业负担。为生产企业预留1年的认证过渡期，便利企业获证。

上述负责人表示，下一步，市场监管总局将牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，发挥CCC认证“保安全”底线作用，强化产品质量安全监管，不断提升产品质量，让人民群众买得放心、用得舒心。同时，深入产业聚集地为生产企业宣贯CCC认证要求，做好小微企业质量帮扶，确保CCC认证制度平稳有序实施。

(责编：郝帅、高雷)

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