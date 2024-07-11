剪辑：人民网记者 王天乐 实习生赵烁

人民网北京7月11日电 （记者许维娜）“下一代互联网的发展，将主要依托于IPv6技术的核心应用，并深度融合人工智能等新一代信息技术的创新成果，共同引领和推动基础设施领域迎来新一轮的深刻变革。”2024（第二十三届）中国互联网大会期间，中国联通研究院副院长、首席科学家唐雄燕在接受人民网的专访时，深入剖析了下一代互联网技术的发展趋势及其对全球产业和社会带来的深远影响。

回顾往昔，唐雄燕表示，自中国全面接入国际互联网以来的30年间，互联网技术以前所未有的速度发展，彻底重塑了人们的日常生活。从最初的艰难拨号到如今普遍实现的千兆接入，互联网速度实现了跨越式的2万倍增长，这一壮举见证了信息技术的飞速进步。特别是移动互联网的蓬勃兴起，让智能手机成为连接世界的窗口，极大地加速了信息的传递与社交模式的革新。

聚焦本次大会，唐雄燕认为，下一代互联网技术与产业发展论坛成为大会的一大亮点。他提到，下一代互联网将深度依托IPv6这一核心演进技术，并融合人工智能等前沿信息技术，共同驱动基础设施的全面升级与变革。这一变革不仅意味着网络速度和容量的显著提升，更预示着网络功能将向更加多样化、智能化的方向迈进，为数字经济时代奠定坚实基础。

在技术层面，唐雄燕详细阐述了下一代互联网的关键技术突破点。他提到，提高网络的确定性、满足产业互联网、工业互联网及车联网等垂直领域的特定需求，以及推动网络向云网融合方向发展，实现连接与计算的深度融合，将是未来技术创新的重点方向。这些技术的应用，将极大提升网络的运行效率与可靠性，为构建智慧社会、推动产业升级提供强有力的支撑。

展望未来，唐雄燕充满信心地表示，中国互联网的发展将继续遵循国际技术标准，同时积极贡献中国智慧与中国方案，为全球互联网技术的进步贡献力量。他坚信，通过持续不断的创新与国际合作，中国将在下一代互联网技术领域取得更多开创性成果，为全球社会经济的繁荣与人民生活的改善作出更大贡献。

(责编：郝帅、高雷)

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