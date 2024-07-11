人民网北京7月11日电 （记者乔雪峰）当前，邮政快递业已经成为与国民经济社会发展和人民群众生活密切相关的重要领域，近几年来，得到非常快速的发展。数据显示，2023年全国快递业务量超1320亿件，今年上半年已经完成了800亿件，较去年同期增长23%，快递业继续呈现快速增长态势。

“邮政快递业在经济活动中显得越来越重要。”国家邮政局局长赵冲久表示，邮政快递业是门到门的物流，在运输过程中，干线运输很重要，末端运输也非常重要。

在畅通快递服务群众“最后一公里”方面，赵冲久从四方面进行了介绍，一是覆盖更广了，服务网络更加便捷。邮政快递业积极推动“枢纽+通道+网络”的现代寄递服务网络体系，在末端形成了宅递、箱递、站递等一系列服务方式。所谓宅递就是送货上门，箱递就是智能快件箱，站递就是快递服务站，这种末端服务系列的形成，丰富了快递的供给，更好地满足了多元化服务需求。人民群众对快递服务的要求越来越高，也越来越呈现多样化，行业在末端服务方面积极探索，通过各种手段更好地满足人民群众需求。

二是融合更好了，服务实体经济更加有力。快递业服务现代商贸流通，一件件包裹的畅通流转，有力带动了商品流通和零售业发展，促进了电商直播、跨境电商等行业的快速发展。积极服务现代农业，实施“一村一站”工程，累计建成1200多个县级公共寄递服务中心，建成超过30万个村级寄递物流综合服务站，快递网络已经成为农产品出村进城、消费品下乡进村的重要渠道。服务先进制造业，推动快递从末端的“搬运工”走进生产线，直接打通产供销全环节，为促进实体经济发展注入了新的活力。

三是动能更强了，发展基础更加牢固。坚持以科技创新引领产业创新，智能分拣、智能安检等先进技术得到广泛应用，快递业在物流领域的引领性作用不断凸显。积极发挥大部门制优势，充分利用多式联运实现门到门“一单制”“一票制”运输服务。同时，高铁运快递得到有益尝试，航空快递运能不断增强，积极探索低空物流场景应用，无人机投递，无人车、无人机、无人仓等得到广泛运用。科学技术发展不断促进快递物流组织方式重构，促进了行业进步。

四是成色更足了，为民服务更加有效。聚焦人民群众在邮政快递领域的“急难愁盼”问题，持续开展专项整治。快递冷链服务快速发展。集中开展了农村快递服务违规收费问题专项整治，持续优化用户申诉处理工作，积极开展关心关爱快递小哥的“暖蜂行动”，人民群众用邮的获得感幸福感明显增强。

2024年上半年，用户快递服务公众满意度得分达到了83分以上，比去年同期上升了2分，群众满意度进一步增强。

赵冲久指出，下一步，国家邮政局将紧紧围绕推动行业高质量发展，坚持数字化和智能化赋能行业，因地制宜培育和发展新质生产力，将数字化和智能化触角更加充分地延伸到收转运派的各个环节，有效提高全要素生产效率。加强寄递网络建设，围绕城市群建设优化寄递枢纽布局，持续推进农村寄递物流体系建设，完善国际寄递服务网络，不断提升内外联通能力。持续深化产业协同，推动服务链条与先进制造业相融合，更好地服务经济发展。不断壮大市场主体，积极为各类所有制企业创造公平竞争、竞相发展的良好环境。

(责编：郝帅、高雷)

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