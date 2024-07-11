人民网北京7月11日电 （记者乔雪峰）当前，以传统通用航空和新型无人机产业为基础的低空经济正在蓬勃发展。

据民航局局长宋志勇介绍，目前持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证的无人机企业总数超过1.4万家，持有无人机操控员执照的人数超过22.5万人。今年上半年，新注册的无人机将近60.8万架，较去年年底增长了48%。无人机累计飞行小时数达到了981.6万小时，较去年同期增加了13.4万小时。“从这些数据可以看出，我国低空经济正在步入一个快速成长的新阶段。”

宋志勇表示，为了推进低空经济健康发展，民航局作为行业管理部门，立足自身职责，统筹推进传统通用航空转型升级与新兴无人机产业创新发展，在继续强化顶层设计和规划引领的基础上，重点开展了五方面的工作：

一是加强适航审定体系和能力建设。稳步推进传统有人驾驶航空器适航审定工作，健全完善无人机相关技术规范标准，探索创新无人机适航审定模式，更好适应无人机研发设计制造的适航审查要求。

二是完善基础设施建设标准。针对低空经济发展对通用机场规划、布局、功能等方面的新需求，推动完善通用机场、临时起降点、垂直起降场地建设和运行标准，引导支持地方政府完善基础设施规划建设。

三是推动低空服务保障体系建设。加快推动空域分类管理落地实施，充分利用低空空域资源。与地方政府共同推进空天地一体的低空通信导航监视能力建设，完善国家、区域和飞行服务站三级飞行服务体系，逐步实现低空飞行“一站式”服务。

四是强化安全运行监管。进一步明晰和落实各方监管责任，建立健全运输航空、传统通用航空、无人机等融合运行场景下各类飞行活动的安全运行规则、标准以及相关监管政策。

五是规范市场管理。聚焦不同场景业态的市场准入、事中事后监管和消费者权益保护等方面，激发市场活力，规范市场秩序，壮大市场规模，构建良好的低空经济市场生态。

宋志勇指出，民航局还将继续深度参与国际民航组织各类相关国际标准和政策的制定工作，积极推广我国低空经济和运行经验，为中国低空经济“走出去”营造更好国际规则政策环境。

(责编：郝帅、高雷)

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