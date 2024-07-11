人民网记者 乔雪峰

我国拥有辽阔海域和世界级港口群，作为世界第二大经济体，既是海洋大国、航运大国、造船大国，也是全球第一大货物贸易国。

数据显示，中国约95%的进出口货运量由海运承担，航线和服务网络覆盖全球主要国家和地区，船员队伍、造船市场份额、海运船队规模、海洋渔业等方面均处于世界领先地位。2023年海洋生产总值近10万亿元人民币。

7月11日，交通运输部党组书记、部长李小鹏在2024年中国航海日论坛主论坛暨全国航海日活动周启动仪式上指出，要顺应新时代发展趋势，勇于开拓、积极作为，用科技赋能航海，用智慧引领未来，进一步为航运业高质量发展聚合力、增动力、提能力，为维护全球产业链供应链稳定畅通、促进全球经济繁荣作出新的更大贡献。

“当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，正在塑造全球航运发展新动能新优势。”李小鹏表示，航运业应积极顺应绿色、低碳、智能发展新趋势，坚持创新驱动、合作共赢，加快培育新质生产力，实现高质量发展，为奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化的开路先锋奠定坚实基础。

交通运输部总规划师吴春耕表示，要着力深化航运科技创新和开放合作，开展前瞻性研究和科技项目攻关，加快新一代自动化码头核心软硬件自主研发和应用。努力培养一流科技领军人才和创新团队，积极培养卓越工程师、大国工匠和高技能人才。推进政产学研用协同创新，坚持有效市场和有为政府两手发力，推动形成全产业链协同合力。积极参与国际海运治理，加快技术、规则和标准的制定，推动相关技术和标准“走出去”，为全球航运发展提供中国智慧。

主论坛上发布了《2023中国航运发展报告》（以下简称《报告》），《报告》指出，2023年，我国水运建设投资完成2015.7亿元，同比增长20.1%，一批重大工程进展加快，小洋山北作业区集装箱码头工程水陆域全面开工，平陆运河工程全线动工建设；全国港口集装箱铁水联运量完成1018万标箱，同比增长15.9%；中国的国际海运量已近全球海运量的三分之一，长江三峡枢纽、西江长洲枢纽和京杭运河等船闸通过量再创新高，重点物资和国际集装箱运输服务保障能力和水平进一步提升。

《报告》还指出，一批国内精品旅游客运航线亮点纷呈，国际邮轮运输全面复航；海运船队规模保持世界前列，国产LNG运输船和国产邮轮设计建造取得重大突破；全国已建电子航道图覆盖航道里程超过5700公里，长江干线电子航道图实现全覆盖；海运进口集装箱、大宗散货电子放货平台应用不断拓展；中国连续18次当选国际海事组织A类理事国，中国航海日活动、北外滩国际航运论坛影响日益增强，海南自贸港一批航运开放创新政策落地见效；全球首个依托中国指数开发的航运期货产品成功上市，上海国际航运中心建设再上新台阶。

此外，主论坛上还发布了中国智慧港口发展成果，成果显示，中国港口进入自动化发展新纪元。截至目前，中国已建和在建的自动化集装箱码头规模均居世界前列，掌握了设计建造、装备制造、系统集成和运营管理全链条的核心关键技术，总体应用规模和技术水平处于国际前列。

与会专家一致认为，要瞄准高端化、智能化、绿色化方向，在多层面协同发力，塑造新动能新优势，以科技创新引领现代化产业体系建设，加强全球产业技术合作，推动船舶与海洋工程装备高质量发展，加快建设交通强国、海洋强国。“就中国航运业而言，以科技创新为动力，以推动新一代信息技术与航运业务场景深度融合为关键，持续构建更具韧性活力的现代航运体系，对谱写加快建设交通强国水运篇至关重要。”

(责编：郝帅、高雷)

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