人民网北京7月11日电 （记者乔雪峰）“铁路作为综合交通运输体系的骨干，既是国家重大基础设施，又是重大民生工程和国民经济大动脉。”7月10日，国家铁路局局长费东斌在国新办发布会上表示，近些年，铁路在加强自身建设发展、推动加快建设交通强国和服务经济社会发展方面取得了积极成效。

路网规模质量持续提高。到去年年底，我国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。

铁路运输服务水平不断提升，客货运输产品日益丰富，运输能力持续提高，网络订票订餐、高铁公交化、多式联运等让出行和物流更加便利快捷。

装备技术加快升级换代，自主化、智能化、绿色化技术加速创新应用，高铁技术树起国际标杆，“复兴号高速列车”获得国家科技进步奖特等奖，CR450科技创新工程取得重大突破，前一阶段中车研制的新能源机车首次系列下线。

服务共建“一带一路”彰显成效，铁路双多边合作交流深入推进，中老铁路、雅万铁路、蒙内铁路等项目取得了显著效益，中欧班列成为名副其实的亚欧贸易“黄金通道”。

费东斌指出，下一步，国家铁路局将紧紧围绕党中央、国务院决策部署，聚焦重点任务，持续推动铁路高质量发展，为强国建设、民族复兴伟业贡献铁路力量。

优化路网布局，强化联网、补网、强链，加强普速铁路、重载铁路建设，加快发展城际、市域（郊）铁路，推动综合交通基础设施一体化融合发展。

完善铁路科技创新体系，推进基础研究和前沿技术创新，加强关键核心技术攻关，推动实现铁路高水平科技自立自强。

深化运输结构调整，推动大宗物资运输“公转铁”，推进铁路专用线进码头、进园区、进厂矿，大力发展铁水联运、高铁货运、冷链运输，降低全社会物流成本。

推进新装备新技术新产品研发应用，打造现代化铁路产业体系，以大规模设备更新推动绿色低碳转型。

深化双多边和区域合作交流，推进与周边国家铁路互联互通，加快建设西部陆海新通道，提高中欧班列发展质量效益，更好服务高质量共建“一带一路”。

(责编：郝帅、高雷)

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