人民网北京7月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布《大型活动可持续性评价指南》（GB/T 44160-2024）国家标准。

市场监管总局相关负责人表示，该项国家标准由北京市冬奥组委牵头编制，是北京市通过运用地方标准，引领科学规划、创造、管理和运用北京冬奥会筹办成果，进而推动城市可持续发展的经验总结和升华，主要适用于对大型体育赛事、展览展销、庆典和演出、峰会论坛和群体性活动等大型活动的可持续性评价。

据了解，此次发布的国家标准着眼于绿色发展，对接联合国可持续发展目标（SDGs），围绕可持续性采购、碳中和、场地利用、生态修复和恢复等方面设置了7大类35项评价指标，重点关注大型活动的绿色低碳水平、对生态环境的保护、资源的合理利用以及社会责任承担。标准提供了科学的评价方法，将大型活动的可持续性分为强、中、弱三个等级，提出了指标分值计算、评价等级设定等，评价过程涵盖大型活动的申办、筹备和举办全过程。此外，标准重点突出系统性和前瞻性，提供了评价报告的参考模板和满意度调查问卷，便于组织者进行自我评价和持续改进。

上述负责人表示，《大型活动可持续性评价指南》国家标准的发布实施，是落实联合国可持续发展目标的积极举措，有利于引导和促进我国城市和地区在组织大型活动时实现经济、社会和环境的协调发展，对推动实现城市可持续发展具有重要指导意义。

(责编：郝帅、高雷)

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