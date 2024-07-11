人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

演唱会、运动会等大型活动新国标发布

2024年07月11日19:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布《大型活动可持续性评价指南》（GB/T 44160-2024）国家标准。

市场监管总局相关负责人表示，该项国家标准由北京市冬奥组委牵头编制，是北京市通过运用地方标准，引领科学规划、创造、管理和运用北京冬奥会筹办成果，进而推动城市可持续发展的经验总结和升华，主要适用于对大型体育赛事、展览展销、庆典和演出、峰会论坛和群体性活动等大型活动的可持续性评价。

据了解，此次发布的国家标准着眼于绿色发展，对接联合国可持续发展目标（SDGs），围绕可持续性采购、碳中和、场地利用、生态修复和恢复等方面设置了7大类35项评价指标，重点关注大型活动的绿色低碳水平、对生态环境的保护、资源的合理利用以及社会责任承担。标准提供了科学的评价方法，将大型活动的可持续性分为强、中、弱三个等级，提出了指标分值计算、评价等级设定等，评价过程涵盖大型活动的申办、筹备和举办全过程。此外，标准重点突出系统性和前瞻性，提供了评价报告的参考模板和满意度调查问卷，便于组织者进行自我评价和持续改进。

上述负责人表示，《大型活动可持续性评价指南》国家标准的发布实施，是落实联合国可持续发展目标的积极举措，有利于引导和促进我国城市和地区在组织大型活动时实现经济、社会和环境的协调发展，对推动实现城市可持续发展具有重要指导意义。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
走过三十年：中国互联网从“遥不可及”到“触手可及”
　　人民网北京7月11日电 （记者许维娜）时值中国全功能接入国际互联网30周年，在科技与记忆交织的璀璨舞台上，2024年（第二十三届）中国互联网大会现场，一场关于互联网过去、现在与未来的深度对话在此启航。 大会一隅，一台承载着无数人青春记忆的老式电脑静静伫立，它不仅是“怀旧网吧”区域的明星展品，更是通往互联网黄金时代的一扇神秘之门，吸引着无数参会者驻足回味，共同追溯那些年的网络情缘。…
科技赋能、智慧引领 为航运业高质量发展聚合力、增动力
　　我国拥有辽阔海域和世界级港口群，作为世界第二大经济体，既是海洋大国、航运大国、造船大国，也是全球第一大货物贸易国。 数据显示，中国约95%的进出口货运量由海运承担，航线和服务网络覆盖全球主要国家和地区，船员队伍、造船市场份额、海运船队规模、海洋渔业等方面均处于世界领先地位。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部