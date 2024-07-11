新华社北京7月11日电（记者陈炜伟）去年我国增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。记者11日从国家发展改革委了解到，截至目前，2023年增发国债1.5万个项目已全部开工建设。

国家发展改革委投资司重大项目推进处处长岳修龙说，2023年11月以来，按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委会同有关方面下达项目清单，将1万亿元增发国债资金安排到1.5万个项目，主要涉及灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力、以海河和松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、城市排水防涝能力提升工程等8个领域。

岳修龙介绍，目前，一批学校、医院、道路等灾后恢复重建项目已经投入使用，有效改善了受灾地区群众生产生活条件；一批江河堤防、病险水库除险加固等水利项目已经建成，黄河古贤水利枢纽、广西长塘水库、贵州花滩子水库等重大水利工程开工建设；一批工程抢险、基层防灾等项目落地实施，进一步提升了有关行业和地方自然灾害应急保障能力。

下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续做好实地督导检查工作，加快推进项目实施，在年内形成更多实物工作量。同时，着力督促有关方面严格落实项目建设各项规定，严把工程质量关，严防重大安全生产事故，确保将增发国债项目建成民心工程、优质工程、廉洁工程。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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