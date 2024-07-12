新华社北京7月12日电（记者邹多为）海关总署12日发布数据显示，以人民币计，今年上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，历史同期首次超过21万亿元；进出口总值同比增长6.1%，其中，二季度增长7.4%，较一季度和去年四季度分别提高2.5个和5.7个百分点，外贸向好势头进一步巩固。

出口额、进口额分开来看，上半年，我国出口12.13万亿元，同比增速继续回升至6.9%，进口9.04万亿元，同比增长5.2%，增速较前5个月小幅回落1.2个百分点。

具体来看，机电产品竞争优势明显。上半年，我国机电产品出口同比增长8.2%，占出口比重的近六成，其中集成电路、汽车、自动数据处理设备及其零部件是我国出口产品“大头”，同比分别增长25.6%、22.2%、10.3%。

贸易方式方面，上半年，产业链更长、附加值相对较高的一般贸易进出口13.76万亿元，同比增长5.2%，占我国外贸总值的65%；加工贸易和以保税物流方式进出口同比分别增长2.1%和16.6%。

贸易主体方面，上半年，民营企业进出口11.64万亿元，同比增长11.2%，占我国外贸总值的55%，比去年同期提升2.5个百分点，继续保持我国外贸第一大经营主体位置。

贸易伙伴方面，上半年，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.36万亿元，同比增长10.5%；我国与第二、第三、第四大贸易伙伴欧盟、美国、韩国分别进出口2.72万亿元、2.29万亿元、1.13万亿元，增速分别为同比下降0.7%、增长2.9%、增长7.6%。

同期，我国对共建“一带一路”国家合作空间稳步拓展，合计进出口10.03万亿元，同比增长7.2%。

“总体来看，上半年我国货物贸易依旧展现出较强韧性和活力，尤其出口端，保持稳中有进态势。”国务院发展研究中心对外经济研究部副研究员陈红娜说，展望下半年，受主要贸易伙伴经济走势不明朗、订单转移等因素影响，我国外贸仍然承压，但随着一系列政策组合持续发力显效、新业态新动能加快培育，外贸实现全年“质升量稳”目标基础坚实。

(责编：徐婵、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经