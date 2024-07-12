新华社北京7月12日电（记者潘洁）国家统计局12日发布数据显示，2024年全国夏粮总产量14978万吨（2996亿斤），比上年增加362.7万吨（72.5亿斤），增长2.5%。其中小麦产量13822万吨（2764亿斤），比上年增加365.8万吨（73.2亿斤），增长2.7%。全国夏粮获得丰收。

分地区看，25个夏粮产区中21个产量有所增加，特别是河南上年因灾减产263.0万吨（52.6亿斤），今年恢复性增产235.6万吨（47.1亿斤），占全国增量的65.0%。山东、江苏、安徽、河北等夏粮主产区分别增产42.4万吨（8.5亿斤）、23.3万吨（4.7亿斤）、18.5万吨（3.7亿斤）和14.4万吨（2.9亿斤）。

夏粮播种面积保持稳定，2024年全国夏粮播种面积26613千公顷（39920万亩），比上年增加4.5千公顷（6.8万亩）；夏粮单产有所增加，2024年全国夏粮单位面积产量5628.0公斤/公顷（375.2公斤/亩），比上年增加135.4公斤/公顷（9.0公斤/亩），增长2.5%。

国家统计局农村司司长王贵荣分析，气象条件总体有利、生产条件持续改善、单产提升工程初见成效，是夏粮单产增加的主要原因。各地深入推进高标准农田建设，大力发展农业社会化服务，积极培育新型农业经营主体，因地制宜发展农业新质生产力；细化小麦单产提升各项关键要素，积极推广小麦高产稳产、抗倒抗病品种，落实深翻整地、适深精播等措施，多措并举提高单产水平。

“2024年我国夏粮获得丰收，为稳定全年粮食生产奠定了扎实基础，为巩固和增强经济回升向好态势、持续推动高质量发展提供了坚实支撑。”王贵荣说。

(责编：徐婵、袁勃)

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