黄盛

人民网北京7月14日电 （记者黄盛、实习生张欣怡）中国人民银行日前发布的2024年上半年金融统计数据显示，上半年人民币贷款增加13.27万亿元。分部门看，住户贷款增加1.46万亿元，其中，短期贷款增加2764亿元，中长期贷款增加1.18万亿元；企（事）业单位贷款增加11万亿元，其中，短期贷款增加3.11万亿元，中长期贷款增加8.08万亿元，票据融资减少3440亿元；非银行业金融机构贷款增加3889亿元。

此外，上半年人民币存款增加11.46万亿元。其中，住户存款增加9.27万亿元，非金融企业存款减少1.45万亿元，财政性存款减少2434亿元，非银行业金融机构存款增加2.21万亿元。上半年，经常项下跨境人民币结算金额为7.71万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为5.89万亿元、1.82万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为4.13万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1.43万亿元、2.7万亿元。

光大银行金融市场部分析师周茂华向记者分析，国内宏观政策实施力度加大，居民、企业信心持续增强，房地产逐步企稳，消费和内需复苏有望带动融资需求。同时，随着信贷“水分”挤出，手工补息规范影响递减，预计信贷需求有望逐步回升。随着经济持续修复，国内信贷逐步向常年回归。

广发证券资深宏观分析师钟林楠认为，可以从三个维度理解目前金融数据和货币金融环境：一是短期金融数据仍受到防空转、挤水分因素的扰动，和历史数据并不完全可比；二是从高频数据来看，与大宗价格调整引发原材料库存回踩、工作日减少、天气异常等因素有关，6月经济确实有一定环比回调迹象，对融资需求存在影响；三是从中国企业经营状况指数观测，相关金融条件可能有一定波动。不过从央行货币政策委员会例会最新表述来看，货币政策并未实际转向，稳定名义增长、地产市场和物价环境仍是今年年内目标。

(责编：罗知之、高雷)

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