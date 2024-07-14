上半年民航运送旅客三点五亿人次
国际航线同比增长超二点五倍
2024年07月14日09:25 | 来源：经济日报
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原标题：上半年民航运送旅客三点五亿人次
本报北京7月13日讯（记者崔国强）中国民航局最新数据显示，今年上半年，民航全行业共完成旅客运输量3.5亿人次，同比增长23.5%，较2019年同期增长9%。其中，国内航线完成3.2亿人次，同比增长16.4%；国际航线完成2967.3万人次，同比增长254.4%。民航经济运行稳中有进、持续向好。
航班效益指标显著提升，较2019年差距明显缩小。上半年，民航飞机日利用率为8.7小时，较去年同期提高0.9小时，仅低于2019年同期0.6小时；全行业正班客座率为82.2%，较去年同期提高6.4个百分点；正班载运率为70.9%，较去年同期提高4.4个百分点。
基于对民航内外部发展环境和行业恢复特点综合分析，民航局运输司副司长徐青表示，预计下半年民航运输市场保持平稳增长趋势。国内客运市场将延续自然增长，旅客运输淡旺季之间仍存在波动，国际客运市场将进一步恢复，航空货邮运输需求总体平稳，行业效率效益指标继续小幅回升。全年民航运输生产主要指标将超过2019年全年水平，达到年度历史新高。
(责编：罗知之、李楠桦)
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