人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上半年民航运送旅客三点五亿人次

国际航线同比增长超二点五倍

2024年07月14日09:25 | 来源：经济日报
小字号

原标题：上半年民航运送旅客三点五亿人次

本报北京7月13日讯（记者崔国强）中国民航局最新数据显示，今年上半年，民航全行业共完成旅客运输量3.5亿人次，同比增长23.5%，较2019年同期增长9%。其中，国内航线完成3.2亿人次，同比增长16.4%；国际航线完成2967.3万人次，同比增长254.4%。民航经济运行稳中有进、持续向好。

航班效益指标显著提升，较2019年差距明显缩小。上半年，民航飞机日利用率为8.7小时，较去年同期提高0.9小时，仅低于2019年同期0.6小时；全行业正班客座率为82.2%，较去年同期提高6.4个百分点；正班载运率为70.9%，较去年同期提高4.4个百分点。

基于对民航内外部发展环境和行业恢复特点综合分析，民航局运输司副司长徐青表示，预计下半年民航运输市场保持平稳增长趋势。国内客运市场将延续自然增长，旅客运输淡旺季之间仍存在波动，国际客运市场将进一步恢复，航空货邮运输需求总体平稳，行业效率效益指标继续小幅回升。全年民航运输生产主要指标将超过2019年全年水平，达到年度历史新高。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
暑期文旅“热”力十足 持续释放消费新活力
　　去山里享受自然，去海边吹吹海风，再前往城郊来一次“微度假”……夏日文旅市场活力四射，新业态、新场景、新模式层出不穷，持续迸发出消费市场的生机活力。 文旅市场“暑期档”拉开帷幕，助“燃”夏日消费。…
6月信贷和社融增长平稳 金融服务实体质效提升
　　人民网北京7月14日电 （记者黄盛、实习生张欣怡）中国人民银行日前发布的金融统计数据显示，6月末，广义货币（M2）余额305.02万亿元，同比增长6.2%；同时，贷款利率保持在历史低位水平，金融对实体经济的支持依然稳固。 多位业内人士向记者表示，从金融数据可以看出，6月新增贷款超2万亿元，从总量上看并不少；上半年社融规模增长平稳，金融对实体经济的支持力度保持稳固，另外在“挤水分、防空转”情况下，金融服务质效不断提升，量稳质优。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部