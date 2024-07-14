人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

暑期文旅“热”力十足 持续释放消费新活力

人民网记者 王绍绍
2024年07月14日09:10 | 来源：人民网
小字号

去山里享受自然，去海边吹吹海风，再前往城郊来一次“微度假”……夏日文旅市场活力四射，新业态、新场景、新模式层出不穷，持续迸发出消费市场的生机活力。

文旅市场“暑期档”拉开帷幕，助“燃”夏日消费。避暑游、亲子游、研学游等出行方式成为旅行热点，博物馆探秘、非遗体验、露营微度假等旅行内容受到年轻人的青睐。多位专家表示，文旅市场的繁荣对释放消费活力意义重大，要不断培育文化和旅游新业态，创新消费场景，适应群众文旅消费新变化，形成文旅消费的良性循环。

夏日炎炎，不少游客选择出游避暑，感受“清凉一夏”。“冰城”哈尔滨再度出圈，络绎不绝的游客身穿羽绒服，在冰雪大世界里感受原始的自然风光和民俗特色，体验冰雪营造的梦幻氛围；青岛“避暑游”持续走俏，来自四面八方的游客在海滨纳凉，在沙滩玩乐，在海上体验刺激的摩托艇；贵阳化身“爽爽贵阳”，凭借绿水青山带来的清凉与山水间多样化的消费场景，向游客展示“六爽”魅力……

年轻人成为文旅消费的重要群体，各地纷纷推出符合年轻人喜好的文旅产品，开拓文旅消费新场景。镇江打造了一批具有青春活力的空间场景，从山间的咖啡馆到四大类型青春露营产品，以“咖啡+”和“露营+”的融合模式撑起年轻人的“诗和远方”；云南依托本省文旅资源，推出“有一种叫云南的生活”系列产品，适应年轻人体验“慢生活”的需求，用野生菌、簪花和民族风穿搭组合成“独属于云南人的浪漫”，打造游客“向往的生活”；重庆适应年轻人的“潮流玩法”，从特色餐饮到休闲玩乐，从水上极光电音节到不夜星光集市，释放年轻人的“多巴胺”体验。

“沉浸式体验”也成为年轻人出游的一大关键词。“文化+沉浸式”饱受年轻人青睐，走进湖北恩施的土家女儿城，游客在其中体验“西兰卡普”等二十余种非遗文化，换装旅拍，打卡少数民族风情，还相约“女儿会”，在实景演出中体会民族文化；“数字+文旅”赋能“沉浸式体验”，甘肃省博物馆发布“数字甘博”产品，创新推出“甘肃彩陶纹饰光影秀”等沉浸式数字展厅和互动体验，在AI、大模型等前沿技术的运用下，构建集教育、研究、参观于一体的数字平台，吸引超3000万人次线上访问，为文旅消费插上“智慧翅膀”。

互联网+数字文旅将为用户提供更加智能化和沉浸式的旅游体验，从而吸引更多的用户和客户，全国旅游标准化技术委员会旅游国际标准化专家委员胡咏君表示，要推动利用数字技术改造提升传统旅游消费场所，打造智慧旅游沉浸式体验新空间，为用户提供更加丰富和多元化的旅游体验。

走进甘肃省肃南县的祁连山国家公园自然博物馆中厅，由数字沙盘、巨幕投影组成的“印象祁连”展区映入眼帘，数字技术与壮丽景色交相辉映，带来一场别样体验；转入沧海桑田厅，头顶是浩瀚的星空，眼前是旋转的地球，参观者仿佛置身浩瀚宇宙，跟着地球一起公转、自转，感受寒来暑往、日升月落……数字技术、文化教育、自然生态三者相互融合，共同打造文旅体验新场景。

国家统计局数据显示，今年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，1—6月，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。旅游消费对扩大内需的作用日益凸显，测算显示，旅游业每收入1元带动相关产业收入4.3元。各地把握夏日文旅市场消费热潮，通过一系列促消费活动，进一步点“燃”暑期消费市场新引擎。

北京推出90余场城市夜露营、体育嘉年华等文旅商体促消费活动，在线上线下推出多种组合产品，多元展示暑期旅游产品满减优惠及特色活动等信息，还进一步推出惠民打车、专属优惠等惠民措施；浙江预计打响“浙派好礼”品牌，做精200个重点文旅市集，策划推出暑期文旅消费活动2000场次，鼓励市场主体推出暑期专享票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民活动，依托“游浙里”等平台，适时推出浙江文旅惠民卡。

夏季文旅市场活力十足，持续释放着消费活力，为经济发展注入蓬勃动能。业内专家表示，新质生产力下的新旅游，一方面是“旅游+”，要促进旅游与文化、体育、农业、交通等要素领域的深度融合，打造新型旅游消费目的地；一方面是“+旅游”，通过旅游赋能，要突破旅游的时空范围，提升品牌形象，促进区域产业结构的调整和产业的优化布局。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
暑期文旅“热”力十足 持续释放消费新活力
　　去山里享受自然，去海边吹吹海风，再前往城郊来一次“微度假”……夏日文旅市场活力四射，新业态、新场景、新模式层出不穷，持续迸发出消费市场的生机活力。 文旅市场“暑期档”拉开帷幕，助“燃”夏日消费。…
6月信贷和社融增长平稳 金融服务实体质效提升
　　人民网北京7月14日电 （记者黄盛、实习生张欣怡）中国人民银行日前发布的金融统计数据显示，6月末，广义货币（M2）余额305.02万亿元，同比增长6.2%；同时，贷款利率保持在历史低位水平，金融对实体经济的支持依然稳固。 多位业内人士向记者表示，从金融数据可以看出，6月新增贷款超2万亿元，从总量上看并不少；上半年社融规模增长平稳，金融对实体经济的支持力度保持稳固，另外在“挤水分、防空转”情况下，金融服务质效不断提升，量稳质优。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部