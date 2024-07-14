人民网记者 王绍绍

去山里享受自然，去海边吹吹海风，再前往城郊来一次“微度假”……夏日文旅市场活力四射，新业态、新场景、新模式层出不穷，持续迸发出消费市场的生机活力。

文旅市场“暑期档”拉开帷幕，助“燃”夏日消费。避暑游、亲子游、研学游等出行方式成为旅行热点，博物馆探秘、非遗体验、露营微度假等旅行内容受到年轻人的青睐。多位专家表示，文旅市场的繁荣对释放消费活力意义重大，要不断培育文化和旅游新业态，创新消费场景，适应群众文旅消费新变化，形成文旅消费的良性循环。

夏日炎炎，不少游客选择出游避暑，感受“清凉一夏”。“冰城”哈尔滨再度出圈，络绎不绝的游客身穿羽绒服，在冰雪大世界里感受原始的自然风光和民俗特色，体验冰雪营造的梦幻氛围；青岛“避暑游”持续走俏，来自四面八方的游客在海滨纳凉，在沙滩玩乐，在海上体验刺激的摩托艇；贵阳化身“爽爽贵阳”，凭借绿水青山带来的清凉与山水间多样化的消费场景，向游客展示“六爽”魅力……

年轻人成为文旅消费的重要群体，各地纷纷推出符合年轻人喜好的文旅产品，开拓文旅消费新场景。镇江打造了一批具有青春活力的空间场景，从山间的咖啡馆到四大类型青春露营产品，以“咖啡+”和“露营+”的融合模式撑起年轻人的“诗和远方”；云南依托本省文旅资源，推出“有一种叫云南的生活”系列产品，适应年轻人体验“慢生活”的需求，用野生菌、簪花和民族风穿搭组合成“独属于云南人的浪漫”，打造游客“向往的生活”；重庆适应年轻人的“潮流玩法”，从特色餐饮到休闲玩乐，从水上极光电音节到不夜星光集市，释放年轻人的“多巴胺”体验。

“沉浸式体验”也成为年轻人出游的一大关键词。“文化+沉浸式”饱受年轻人青睐，走进湖北恩施的土家女儿城，游客在其中体验“西兰卡普”等二十余种非遗文化，换装旅拍，打卡少数民族风情，还相约“女儿会”，在实景演出中体会民族文化；“数字+文旅”赋能“沉浸式体验”，甘肃省博物馆发布“数字甘博”产品，创新推出“甘肃彩陶纹饰光影秀”等沉浸式数字展厅和互动体验，在AI、大模型等前沿技术的运用下，构建集教育、研究、参观于一体的数字平台，吸引超3000万人次线上访问，为文旅消费插上“智慧翅膀”。

互联网+数字文旅将为用户提供更加智能化和沉浸式的旅游体验，从而吸引更多的用户和客户，全国旅游标准化技术委员会旅游国际标准化专家委员胡咏君表示，要推动利用数字技术改造提升传统旅游消费场所，打造智慧旅游沉浸式体验新空间，为用户提供更加丰富和多元化的旅游体验。

走进甘肃省肃南县的祁连山国家公园自然博物馆中厅，由数字沙盘、巨幕投影组成的“印象祁连”展区映入眼帘，数字技术与壮丽景色交相辉映，带来一场别样体验；转入沧海桑田厅，头顶是浩瀚的星空，眼前是旋转的地球，参观者仿佛置身浩瀚宇宙，跟着地球一起公转、自转，感受寒来暑往、日升月落……数字技术、文化教育、自然生态三者相互融合，共同打造文旅体验新场景。

国家统计局数据显示，今年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%，1—6月，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。旅游消费对扩大内需的作用日益凸显，测算显示，旅游业每收入1元带动相关产业收入4.3元。各地把握夏日文旅市场消费热潮，通过一系列促消费活动，进一步点“燃”暑期消费市场新引擎。

北京推出90余场城市夜露营、体育嘉年华等文旅商体促消费活动，在线上线下推出多种组合产品，多元展示暑期旅游产品满减优惠及特色活动等信息，还进一步推出惠民打车、专属优惠等惠民措施；浙江预计打响“浙派好礼”品牌，做精200个重点文旅市集，策划推出暑期文旅消费活动2000场次，鼓励市场主体推出暑期专享票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民活动，依托“游浙里”等平台，适时推出浙江文旅惠民卡。

夏季文旅市场活力十足，持续释放着消费活力，为经济发展注入蓬勃动能。业内专家表示，新质生产力下的新旅游，一方面是“旅游+”，要促进旅游与文化、体育、农业、交通等要素领域的深度融合，打造新型旅游消费目的地；一方面是“+旅游”，通过旅游赋能，要突破旅游的时空范围，提升品牌形象，促进区域产业结构的调整和产业的优化布局。

(责编：罗知之、高雷)

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