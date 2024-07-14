人民网北京7月14日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受近期强降雨影响，淮河干流王家坝水文站（安徽阜南）7月13日16时12分水位涨至警戒水位（27.50米），依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“淮河2024年第1号洪水”。

针对淮河流域近期强降雨，水利部每日会商研判，发出“一省一单”靶向预警，督促做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，指导调度流域骨干水库提前预泄腾库，调度临淮岗水利枢纽、蚌埠闸和洪泽湖三河闸等大流量下泄，为迎战暴雨洪水做好准备。

目前，水利部分别维持针对安徽省、江苏省的洪水防御Ⅲ级应急响应和Ⅳ级应急响应。

水利部相关负责人表示，水利部将继续密切监视淮河流域洪水发展动态，滚动会商研判，强化工作部署，全力做好洪水防范应对工作。

(责编：罗知之、高雷)

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