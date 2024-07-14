刘 慧

原标题：充分释放农机以旧换新潜力

农机更新换代是推动农机市场发展进步的重要动力。调查显示，全国每年更新换代的农机价值高达3000亿元。今年农机市场整体呈现稳中向好发展态势，农机市场结构不断优化，但受到粮食价格下行、“国三升国四”排放标准实施、农机购置补贴标准下调等多种因素影响，农机市场仍未走出去年以来的低迷局面。业内人士认为，亟需加快推动农机以旧换新政策落地，疏通农机以旧换新堵点卡点，激发农机市场活力，增强农民投资信心，带动农机产业链进入良性循环。

增强投资信心

种粮农民特别是新型农业经营主体是农机主要目标客户群，对农机价格敏感。目前农民用户面临着粮食价格下行和农机价格上涨的双重挤压，进一步影响了购机意愿。

“粮食价格下降是影响农民购买农机的重要原因。”黑龙江齐齐哈尔国达农机有限公司董事长、总经理刘国钢说，去年以来，玉米、小麦等粮食品种价格下行，农民种粮收益下降，影响投资购买农机信心，特别是合作社、农业公司、农场等新型农业经营主体投资更为谨慎，引发投资性需求下降。

“‘国三升国四’是导致农机市场低迷的关键因素。”中国农业机械流通协会农机大市场分会会长、安徽青园集团董事长叶青说。2022年12月“国四”标准开始实施，一方面提高了农机环保性能，促进了农机技术升级换代；另一方面增加了农机制造成本，导致终端价格上涨、用户购买和使用成本上升，直接影响农民购买行为。农机企业在排放标准升级前大规模去“国三”农机库存，提前透支了农机消费需求，导致2023年国内农机市场大幅下滑。从历史经验看，农机“国一升国二”“国二升国三”的前两年，农机市场也都出现了低迷，第三年农机市场逐渐回暖。今年是“国三升国四”之后的第二年，市场仍待恢复。

业内人士认为，农机以旧换新政策不仅能直接促进农机市场消费，推动农机技术进步和产业升级，而且能提高农业生产效率和质量，助力农业可持续发展。应推动农机以旧换新政策尽快落地。同时，实施农民增收促进行动，增加农民种粮收益，提振农民投资购买农机的信心。

加大补贴力度

对于广大农户来说，购买农机是一笔不小的投资。安徽阜南县双超农机专业合作社理事长徐双超说，合作社有20多台农机，因为开展农机社会化服务，农机折旧快，2年到3年就要更换一批。现在农机价格越来越贵，常规农机单台购置补贴越来越少。同时，农机投保机制不健全，农机发生事故概率高，交强险投保难度大，投保金额过高。他希望国家能够加大农机以旧换新补贴力度，完善农机投保机制，让农户买农机更安心。

农机市场是典型的政策性市场，受农机购置补贴政策主导。2004年国家实施农机购置补贴政策以来，农机化水平得到快速提升，农机工业迅速发展壮大。目前，全国农作物耕种收综合机械化率已超过73%。

近几年，不少地方农机购置补贴额度下降明显，影响了农民购买农机积极性。江西崇仁县农业农村局副局长周开武表示，农机购置补贴标准降低，是影响当地农机以旧换新的重要原因。国家可加大农机购置补贴力度，提高补贴标准。

业内人士表示，有关部门在制定农机以旧换新实施细则时，应充分发挥补贴政策的调节与引导作用，加大补贴力度，扩大政策覆盖范围，简化申请流程，兑现要及时，才能吸引更多农民购买先进适用农机，进一步扩大农机市场规模。应借鉴农业保险的经营模式，将农机交强险纳入政策性保险范围，调动保险公司经营农机交强险的积极性。

完善二手市场

实施农机以旧换新政策，不仅要解决好买新农机的问题，还要解决好老旧农机的处置问题。业内人士认为，二手农机市场能为农民提供经济实惠的选择，促进资源循环利用，带动农机维修、评估等相关产业发展，为农民提供更多就业创业机会。

老旧农机的价值评估是一个复杂过程，涉及农机的使用年限、作业量、维护状况等多个因素。目前，缺乏统一的评估标准和定价机制，导致农民和回收企业在农机价值上难以达成共识。叶青建议，建立统一的二手农机评估与定价机制，政府或行业协会可以制定农机评估与定价的指导标准，明确评估方法和流程，为农民和回收企业提供参考，减少信息不对称，提升农民以旧换新意愿。可通过引入第三方评估机构，提高评估的公正性和准确性，加强对二手农机性能和质量的检测。

农机回收处理涉及拆解、再利用等多个环节，需要专业的设施和技术。目前，二手农机回收处理体系尚不完善，缺少专业的回收企业和处理设施，导致农机回收处理效率低下。叶青认为，应加快建设健全二手农机回收处理体系，加大对农机回收处理设施建设投入力度，加强技术创新，提高农机拆解和再利用的技术水平。

叶青表示，农机流通是农机行业的短板，相关部门应抓住农机“以旧换新”的机遇，加大对二手农机市场的扶持力度，可建设区域性的二手农机交易市场，对二手农机进行集中交易、集中评估、集中维修、集中仓储，有效规范、推动二手农机交易，促进农机流通产业发展。

(责编：罗知之、李楠桦)

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