姚 进

原标题：央行买卖国债不是搞量化宽松

近期，二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱的话题引起市场普遍关注，并引发了是否会进行量化宽松的讨论。对此，中国人民银行行长潘功胜表示，此举并不代表量化宽松。

近年来，随着我国金融市场快速发展，债券市场的规模和深度逐步提升，央行通过在二级市场买卖国债投放基础货币的条件逐渐成熟。潘功胜说，“去年中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。人民银行正在与财政部加强沟通，共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化”。

专家认为，不能把央行买卖国债与海外央行实施的量化宽松相混淆。央行买卖国债可以丰富央行管理流动性的工具箱，有效引导国债收益率曲线，使长债收益率与经济长期基本面更加匹配。

“央行买卖国债定位于拓宽基础货币投放渠道，而不是要搞量化宽松。”招联首席研究员董希淼表示，从国际经验看，发达经济体央行搞量化宽松往往有自身阶段性背景。通常是在危机冲击下，持续实施宽松货币政策直至面临零利率下限约束后，国债市场流动性仍较差，缺少买盘而抛售力量很强，价格渠道传导不畅，这些经济体央行通常会诉诸于非传统货币政策，其中就包括量化宽松（中央银行大规模购买国债、商业票据等）。比如2008年国际金融危机、2020年新冠疫情冲击后，发达经济体央行普遍将宽松货币政策用到极致，推出量化宽松政策，向市场提供极度充裕的流动性。

我国的情况与上述背景完全不同。董希淼分析，我国经济保持回升向好态势，金融机构总体保持健康稳定，稳健的货币政策下尚未面临零利率下限约束，国债市场认购和投资热情颇高，一定程度上还有“资产荒”迹象，不存在推出量化宽松的合理性和必要性，不必把作为常规操作的国债买卖与量化宽松画等号。

“一段时间里，市场更多着眼于‘央行买国债’这一操作，但实际上央行对国债的操作既有买也有卖，灵活性较大，并非单向操作。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟提醒，最新消息显示，央行已与几家主要金融机构签订了债券借入协议，将视债券市场运行情况持续借入并卖出国债。

据人民银行有关负责人介绍，在公开市场操作中逐步增加国债买卖，更多还是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，通过在二级市场买卖国债投放基础货币，搭配逆回购、中期借贷便利等操作主动加强流动性管理。

近期，我国国债收益率问题也引发了市场探讨。有专家从基本面、估值面、供需面、情绪面等多重因素分析，提醒投资者当前国债市场的利空因素不少，此时投资者更需关注债券类资产的价格波动风险，守护好“钱袋子”。

潘功胜在日前举行的陆家嘴论坛上也明确，央行未来推出的国债操作将既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。央行高度关注长债收益率，强调要保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用。

受访专家认为，作为货币政策和财政政策加强协调的重要体现，顺利推动国债买卖纳入货币政策工具箱还需要双方共同努力，同步研究优化国债的发行节奏、期限结构和托管制度。总体看，整个过程将渐进式稳妥推进。

(责编：罗知之、李楠桦)

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