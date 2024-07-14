人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央行买卖国债不是搞量化宽松

姚 进
2024年07月14日09:26 | 来源：经济日报
小字号

原标题：央行买卖国债不是搞量化宽松

　　近期，二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱的话题引起市场普遍关注，并引发了是否会进行量化宽松的讨论。对此，中国人民银行行长潘功胜表示，此举并不代表量化宽松。

　　近年来，随着我国金融市场快速发展，债券市场的规模和深度逐步提升，央行通过在二级市场买卖国债投放基础货币的条件逐渐成熟。潘功胜说，“去年中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。人民银行正在与财政部加强沟通，共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化”。

　　专家认为，不能把央行买卖国债与海外央行实施的量化宽松相混淆。央行买卖国债可以丰富央行管理流动性的工具箱，有效引导国债收益率曲线，使长债收益率与经济长期基本面更加匹配。

　　“央行买卖国债定位于拓宽基础货币投放渠道，而不是要搞量化宽松。”招联首席研究员董希淼表示，从国际经验看，发达经济体央行搞量化宽松往往有自身阶段性背景。通常是在危机冲击下，持续实施宽松货币政策直至面临零利率下限约束后，国债市场流动性仍较差，缺少买盘而抛售力量很强，价格渠道传导不畅，这些经济体央行通常会诉诸于非传统货币政策，其中就包括量化宽松（中央银行大规模购买国债、商业票据等）。比如2008年国际金融危机、2020年新冠疫情冲击后，发达经济体央行普遍将宽松货币政策用到极致，推出量化宽松政策，向市场提供极度充裕的流动性。

　　我国的情况与上述背景完全不同。董希淼分析，我国经济保持回升向好态势，金融机构总体保持健康稳定，稳健的货币政策下尚未面临零利率下限约束，国债市场认购和投资热情颇高，一定程度上还有“资产荒”迹象，不存在推出量化宽松的合理性和必要性，不必把作为常规操作的国债买卖与量化宽松画等号。

　　“一段时间里，市场更多着眼于‘央行买国债’这一操作，但实际上央行对国债的操作既有买也有卖，灵活性较大，并非单向操作。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟提醒，最新消息显示，央行已与几家主要金融机构签订了债券借入协议，将视债券市场运行情况持续借入并卖出国债。

　　据人民银行有关负责人介绍，在公开市场操作中逐步增加国债买卖，更多还是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，通过在二级市场买卖国债投放基础货币，搭配逆回购、中期借贷便利等操作主动加强流动性管理。

　　近期，我国国债收益率问题也引发了市场探讨。有专家从基本面、估值面、供需面、情绪面等多重因素分析，提醒投资者当前国债市场的利空因素不少，此时投资者更需关注债券类资产的价格波动风险，守护好“钱袋子”。

　　潘功胜在日前举行的陆家嘴论坛上也明确，央行未来推出的国债操作将既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。央行高度关注长债收益率，强调要保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用。

　　受访专家认为，作为货币政策和财政政策加强协调的重要体现，顺利推动国债买卖纳入货币政策工具箱还需要双方共同努力，同步研究优化国债的发行节奏、期限结构和托管制度。总体看，整个过程将渐进式稳妥推进。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
暑期文旅“热”力十足 持续释放消费新活力
　　去山里享受自然，去海边吹吹海风，再前往城郊来一次“微度假”……夏日文旅市场活力四射，新业态、新场景、新模式层出不穷，持续迸发出消费市场的生机活力。 文旅市场“暑期档”拉开帷幕，助“燃”夏日消费。…
6月信贷和社融增长平稳 金融服务实体质效提升
　　人民网北京7月14日电 （记者黄盛、实习生张欣怡）中国人民银行日前发布的金融统计数据显示，6月末，广义货币（M2）余额305.02万亿元，同比增长6.2%；同时，贷款利率保持在历史低位水平，金融对实体经济的支持依然稳固。 多位业内人士向记者表示，从金融数据可以看出，6月新增贷款超2万亿元，从总量上看并不少；上半年社融规模增长平稳，金融对实体经济的支持力度保持稳固，另外在“挤水分、防空转”情况下，金融服务质效不断提升，量稳质优。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部