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零食带上科技范儿

郁进东
2024年07月14日09:28 | 来源：经济日报
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原标题：零食带上科技范儿

“这是老牌子‘董生阳’的系列食品，更是零添加蔗糖的健康新食品，口味多样，欢迎选购。”在位于宁波市镇海区庄市街道的三关六码头企业总部直播室内，工作人员正忙着推广新推出的“董生阳”零添加糕点。糕点新鲜小巧，没有糖分和脂肪负担，还是传统老牌子，引得网友纷纷点赞和下单。

董生阳，作为浙江宁波特色传统著名糕点代表，创立于1931年，是生产宁波传统伴手礼——橘饼的老字号。这个近百年的老品牌，没有在新时代沉寂，反而经过三关六码头的传承和创新，拥有了新活力。

2018年成立的三关六码头（宁波）企业管理有限公司，取宁波方言中意为“见多识广”的俚语为公司名字，主要经营以非遗为代表的传统民间特色食品。适应消费新趋势，三关六码头将特色美食、传统手艺、民俗文化作为品牌发展的核心基因，通过对非遗文化美食的创新传承，让“老底子”焕发“新风采”。

“你们新推的‘董生阳’茯苓八珍糕既好看又好吃，我要多买几包。”直播间里消费者逐渐增加的订单，是对三关六码头最大的认可。

“现代人的饮食和消费习惯较以往变化较大，像‘董生阳’等非遗品牌和食品，其实都遇到了传统制作手艺、销售模式等与市场不适配的危机。我们将这些非遗食品从老作坊‘请’出来，进行规范运作。”三关六码头品牌总监兼联合创始人张少华说，三关六码头成立后，一边挖掘即将失传的民俗美食，一边对美食的制作标准、生产规模进行规范，在保留美食最核心、最正宗的制作工艺的同时，又对油赞子、千层饼、油焖笋等民俗美食进行减糖、减脂等改良，让这些老底子美食在创新中传承，成为网店新“销冠”。

“我们不仅卖老底子美食，更传播老底子故事和文化。”张少华说，“我们会定期举办非遗活动，邀请顾客、合作商等到美食制作工坊，体验食物制作流程，实现‘后厨透明化’，同时讲述美食背后的民俗故事，让民俗文化发扬光大。”去年，三关六码头还带着“董生阳”参加了30多个城市的展会和活动，让宁波民俗食品和文化走向全国，被更多人认识。

老底子点心让消费者怀念又放心，还能了解民俗文化，让镇海消费市场多了一股“老焕新”的活力。科技日新月异，镇海也加速在新赛道上驰骋，在新食品领域上呈现“新更新”的趋势，让消费者获得更多“技术满满”的零食新体验。

宁波吉典健康科技有限公司是一家生产健康食品的企业，去年，公司推出了蕴含中药材接骨木果实的接骨木莓软糖，这款好吃的糖果，让公司销售实现逆势上扬。

“健康食品是市场的新趋势。我们就继续研发，在糖果中加入了有利于保护视力的叶黄素，推出了10多种叶黄素糖果，也受到了市场欢迎。”吉典健康科技有限公司办公室负责人告诉记者，目前，叶黄素糖果已经受到了全球市场的欢迎，也让企业真正实现了国内、国际市场“两条腿”发展。今年一季度，公司就实现了5900万元的销售额，同比大幅增长。

“这背后，离不开企业的技术研发。”这位负责人说，去年接骨木莓软糖畅销后，公司根据市场的需求和反馈，在自动化生产、数字化改造上下大功夫。去年下半年，企业成功申报了专精特新、创新型中小企业等称号，企业的科技含量猛增，在消费新市场竞争的底气更足了。

“现在，在镇海，企业在‘老’和‘新’两条赛道上齐头并进，让消费市场呈现新趋势、形成新时尚。”镇海区商务局总经济师、党组成员洪杨君表示，镇海区将持续拓宽消费供给空间，打造全新消费热点，进一步激发消费动能。

(责编：罗知之、李楠桦)
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