俗话说

“无鸡不成席，无鱼不成宴”

不管是寻常日子

还是逢年过节

鱼类都是中国人餐桌上

不可或缺的食物

而渔业大国的地位

是我们实现

“吃鱼自由”的底气

东海之滨的“蓝色粮仓”

1990年至2022年

的30余年间

我国水产品总产量

从1427.3万吨

增加到了6865.9万吨

（人均占有量48.63公斤）

鱼类产量

从1070.8万吨

增加到了3867.7万吨

2022年

全国海水养殖鱼类

产量192.6万吨

其中大黄鱼25.8万吨

位居第一

有21.5万吨产自福建

“中国大黄鱼之都”宁德

产量达到19.47万吨

占全国的75%

李民雄 摄

宁德

位于福建东北部

东临东海

海阔港深

海岸线长度1046公里

居全省之首

海域面积4.46万平方公里

浅海滩涂面积9.34万公顷

可供作业的海域面积

是境内陆地面积的3.3倍

海域内丰富的浮游生物

和底栖生物资源

为大黄鱼提供了

充足的天然饵料

亚热带季风气候区

温和湿润、四季分明

光照充足、雨水充沛的

气候条件非常适宜

大黄鱼生长繁殖

许少华 摄

“游”回餐桌的美味佳肴

大黄鱼又叫黄花鱼、黄瓜鱼

是我国沿海特有的经济鱼类

宁德大黄鱼以其肉质细腻

味道鲜美著称

体色金黄、唇部橘红

是餐桌上的美味佳肴

也是节日庆典和重要场合

的必备佳品

除了清蒸、香煎、白灼

红烧、炖煮、干炸

松茸黄鱼狮子头

大黄鱼全鱼宴等

都是当地特色名菜

然而上世纪六七十年代

曾因过度捕捞

导致野生大黄鱼锐减

种群岌岌可危

为了让大黄鱼

再次“游回”餐桌

20世纪80年代中期

水产科技人员

突破大黄鱼人工育苗和养殖技术

解决了大黄鱼资源枯竭的问题

为后续产业发展奠定了基础

近年来

人工培育的新品种“富发1号”

因生长速度快

抗病能力强、肉质优良

成为宁德大黄鱼养殖

的标志性品种

宁德大黄鱼的饵料

仍以冰鲜小杂鱼为主

但人工配合饲料的

使用比例也在逐步提高

这些饲料通常含有

鱼粉、豆粕、维生素

矿物质等成分

旨在模拟自然食物链中的

营养配比

促进大黄鱼健康生长

李民雄 摄

浑身是宝的自然馈赠

大黄鱼从投苗到上市

需要大约一年半时间

体重能达到1斤左右

捕捞最好在夜间进行

因为大黄鱼体内

含有一种黄色色素

见光容易被分解

夜间捕捞能保持

大黄鱼金黄色的外观

谢书秋 摄

根据鱼体的规格、年龄

外观、气味、滋味

以及理化指标等多个维度

宁德将大黄鱼分为五个等级

其中最高级别的A+级

要求鱼体重量至少900克

且养殖年限不低于3年

鱼体外观金黄、有光泽

体形修长、鳞片完整

肥满度、肌肉弹性值等达标

大黄鱼浑身是宝

除了鲜食

还被加工成冰鲜大黄鱼

条冻大黄鱼

“三去”大黄鱼

（去头、去内脏、去鳞）

半干大黄鱼

盐渍黄鱼鲞

糟黄鱼等各类产品

鱼籽被用来提取鱼籽油

制作鱼籽酱

鱼鳔常被干燥制成鱼肚

出现在各式宴会和滋补菜肴中

鱼骨则可用于提取

鱼骨粉、鱼骨油等

也可加工成钙片等保健品

“躬耕”万顷碧波

“放牧”蔚蓝家园

食材碰撞

是风味人间的交响

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

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文案｜谢地 叶青卿

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设计｜王远希

支持｜宁德市蕉城区融媒体中心

数据｜《中国农村统计年鉴2023》 《2023中国渔业统计年鉴》《2022年全国渔业经济统计公报》

(责编：李楠桦、高雷)

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