人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

菜鸟成功运送“中国之家”保障物资到法国

2024年07月15日13:43 | 来源：环球网
小字号

原标题：菜鸟成功运送“中国之家”保障物资到法国

近日“中国之家”首批保障物资由菜鸟国际快递陆续运抵法国。这批物资于几天前从广州白云国际机场出发，搭乘菜鸟航空专线直飞巴黎。经菜鸟欧洲本地团队完成清关、仓储和运输后，物资将送达“中国之家”指定收货地点。

众所周知，奥运期间，越来越多有实力的国家奥委会在奥运主办城市设立了集服务保障、社交互动、新闻发布、文化传播等功能为一体的综合性场所，通常被称为“××（国家名）之家”。“中国之家”自设立以来，一直向世界展示着中国的大国形象、体育成就和文化魅力。不仅为中国体育健儿提供了服务保障，更为中外文化交流搭建了平台。

据了解，菜鸟接到“中国之家”的物资运输需求后，特别成立专项小组，提供国际快递全链路专项运输保障。菜鸟在国内仓储、航空干线到欧洲本地清关、仓储和运输等每个物流环节都派专人看护，确保物资顺利抵达。

为中国运动员做好跨境物流保障的背后，是菜鸟全球领先的国际快递网络建设。阿里巴巴集团发布的2024财年报告显示，截至3月31日的2024财年，在国际物流领域，菜鸟日均跨境包裹量已超500万件，这一规模超过了目前全球头部的物流企业。

菜鸟“全球5日达”为海外消费者提供与本地电商相差无几的物流体验，被称为跨境电商的全球“闪送”。目前，“全球5日达”已覆盖英国、韩国、西班牙、荷兰、比利时、法国、沙特等核心市场。

负责运输的菜鸟国际快递工作人员表示，依托于菜鸟欧洲本地快递网络建设，我们可以为“中国之家”物资运输做好全链路物流保障，助力中国运动员征战全球。

据了解，菜鸟全球智慧物流网络覆盖200多个国家和地区。2023财年，菜鸟处理的跨境包裹总量超过15亿件，服务包括1.33亿跨境消费者、超10万个商家及品牌。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 十组数据速览2024年中国经济半年报
　　 国家统计局15日发布数据显示，2024年上半年，国民经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展……10组数据速览中国经济半年报。…
上半年国民经济运行总体平稳 稳中有进
　　人民网北京7月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日发布数据显示，2024年上半年，国民经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。 初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部