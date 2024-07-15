原标题：菜鸟成功运送“中国之家”保障物资到法国

近日“中国之家”首批保障物资由菜鸟国际快递陆续运抵法国。这批物资于几天前从广州白云国际机场出发，搭乘菜鸟航空专线直飞巴黎。经菜鸟欧洲本地团队完成清关、仓储和运输后，物资将送达“中国之家”指定收货地点。

众所周知，奥运期间，越来越多有实力的国家奥委会在奥运主办城市设立了集服务保障、社交互动、新闻发布、文化传播等功能为一体的综合性场所，通常被称为“××（国家名）之家”。“中国之家”自设立以来，一直向世界展示着中国的大国形象、体育成就和文化魅力。不仅为中国体育健儿提供了服务保障，更为中外文化交流搭建了平台。

据了解，菜鸟接到“中国之家”的物资运输需求后，特别成立专项小组，提供国际快递全链路专项运输保障。菜鸟在国内仓储、航空干线到欧洲本地清关、仓储和运输等每个物流环节都派专人看护，确保物资顺利抵达。

为中国运动员做好跨境物流保障的背后，是菜鸟全球领先的国际快递网络建设。阿里巴巴集团发布的2024财年报告显示，截至3月31日的2024财年，在国际物流领域，菜鸟日均跨境包裹量已超500万件，这一规模超过了目前全球头部的物流企业。

菜鸟“全球5日达”为海外消费者提供与本地电商相差无几的物流体验，被称为跨境电商的全球“闪送”。目前，“全球5日达”已覆盖英国、韩国、西班牙、荷兰、比利时、法国、沙特等核心市场。

负责运输的菜鸟国际快递工作人员表示，依托于菜鸟欧洲本地快递网络建设，我们可以为“中国之家”物资运输做好全链路物流保障，助力中国运动员征战全球。

据了解，菜鸟全球智慧物流网络覆盖200多个国家和地区。2023财年，菜鸟处理的跨境包裹总量超过15亿件，服务包括1.33亿跨境消费者、超10万个商家及品牌。

(责编：曹淼、李源)

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