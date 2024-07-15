原标题：三次赞助欧洲杯势能强劲 海信实施战略升级加速全球化

北京时间7月15日，2024欧洲杯圆满落幕。已连续三届赞助欧洲杯的海信在德国柏林举行全球客户大会，展望新机遇共绘美好未来。海信集团总裁于芝涛在发表主题演讲时表示，2016年海信第一次赞助欧洲杯是重要的发展里程碑，通过连续赞助顶级体育赛事加速全球化进程，7年间海信营收增长1倍，海外收入增长至原来的3.5倍。站在海信55周年的新起点，海信将乘势向上，通过实施品牌升级、场景化升级、产业升级、全球化升级，不断超越不断向前，加快成为世界一流企业。

于芝涛表示，55年来，海信始终坚持长期主义、以用户为中心和技术立企，从一个地方小厂成长为全球化企业，全球版图不断扩张，朋友圈不断扩大。今年第一季度，海信电视全球出货量份额继续蝉联世界第二，且与世界第一差距逐渐缩小。

在回顾过往时，于芝涛特别提到2016年这个重要节点，这一年海信营收首次突破千亿。“我们为什么能取得这样的成绩？高品质的产品、强有力的合作伙伴关系，这些都是至关重要的。还有一个关键因素是我们选择赞助了2016欧洲杯，这让我们离消费者更近了。”于芝涛表示，通过持续体育营销强化自主品牌建设，2023年海信营收突破2000亿元。面对不断变化的外部环境，面对新周期下更加激烈的竞争，海信需要不断挑战自我不断突破。

今年在欧洲杯赛场，连续三次赞助欧洲杯的海信打出“Hisense，More Than a Brand”(海信,不止于海信)的围挡广告，表达持续向上向前的决心，引发关注和讨论。于芝涛在演讲中详细阐述了海信在品牌、场景化、产业、全球化四个方面的战略升级行动，让“海信不止于海信”有了更大的想象空间。

3届欧洲杯见证了海信品牌体系的壮大和完善。于芝涛表示，海信将加快品牌升级，将母品牌在长期发展沉淀形成的信赖、务实的基础上，升级到“人本科技”和“至臻品质”，打造更加鲜明的品牌形象。同时坚持多品牌运营，以用户需求与人群细分为基础，明确多品牌区隔和组合策略，为长期发展奠定坚实的基础。

“场景升级”是海信未来布局的一个关键词。面对用户从单一产品到具体场景解决方案的消费趋势，海信将加快场景化升级，根据用户不同场景需求，实现产品规划场景化、以AI为基础的研发场景化、基于用户购买场景与体验的营销场景化。

同时，海信将在关键器部件、平台服务、系统方案三大产业板块进行升级，从提供单一终端设备升级到提供系统解决方案。“提供系统解决方案是海信实现可持续发展的关键。海信一直走在这一趋势的前沿。”于芝涛表示，近年来海信已拓展智能交通、智慧建筑、智慧医疗、能源管理和汽车电子产业，这契合全球绿色、低碳和可持续发展的趋势。作为一个负责任的全球化企业，海信过去、现在和将来都将以长期主义的方式践行ESG。

面向未来，海信将坚定全球化，构建6大全球区域运营中心，由单引擎升级为多引擎驱动模式，并坚持全球本土化(Think Global Act Local)，加强本土化制造、本土化研发、本土化人才培养，实现可持续的跨周期业务增长。“我们正在扩大本地化生产和采购能力，并加强本地供应链建设。这些努力将确保海信的制造能力更加可靠和灵活。”于芝涛透露，海信将在全球增设更多的研发中心，以实现用户需求的全方位满足和场景化精准创新，并加强本土化人才的招聘和培养，夯实海信全球本土化的基础。

海信，不止于海信，代表着走过55年的海信，仍是一个青春活力、充满向上生机的年轻企业。2016年以来，两届欧洲杯、两届世界杯，成为海信全球化发展的加速器，也让海信成为与世界顶级体育赛事关联时间最长、参与程度最深的中国企业。而2024欧洲杯产生的长尾效应，伴随着品牌升级、场景化升级、产业升级、全球化升级的落地，将爆发出的更大动能，助力海信进入更高维度的发展阶段，加速迈向世界一流企业，真正成为世界一流品牌。

(责编：曹淼、李源)

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