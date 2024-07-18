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土特产半年网上卖了一百三十多万元

小山村搭上电商供应链（年中经济微观察）

本报记者 宋朝军
2024年07月18日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为兰海高速穿过宕昌县，农产品运输更便捷。
　　刘 辉摄（影像中国）
　　数据来源：国家统计局等

　　一条高效运行的电商供应链，已经延伸到西北地区的山沟沟里。

　　甘肃陇南市宕昌县，新寨乡普光寺村的梅花椒密密匝匝、红艳如火。

　　正值采收时节。一大早，椒农们就开始采摘梅花椒，然后装车运到村里的电子商务服务站。晾晒、加工后，来自陇原大山的梅花椒，摘下不到10天，就通过订单式销售送到各地消费者手中。

　　今年上半年，普光寺村农特产品电商收入超过130万元，宕昌县电商完成销售额1.38亿元。

　　不就是开个网店，把农产品放上去卖吗？最初做电商，回村创业的许志杰也这么想。干起来才发现，事情并不简单——“想产品更丰富、发货运输更及时、把品牌叫响了，咱得搭上链。”许志杰说。

　　山大沟深，不论是加工、运输，还是吸引客商考察，先得完善交通条件。

　　“不久前，村里又硬化拓宽了两公里多的村道，运输方便得很。”许志杰边走边介绍。这些年，通过“四好农村路”等建设，普光寺村全铺了沥青或水泥路，当地村村之间也路路畅通。

　　同时，依托国家电子商务进农村综合示范项目，在县里支持下，许志杰建起新寨乡电子商务服务站。农产品可以在此储存或寄出，如不需要特别加工，半天就能发货。如今，宕昌县已建成村级电商物流服务站点244家，乡级电商服务站24家，乡镇物流配送率100%。

　　除一部分直接发走外，更多的梅花椒被运往山下的加工车间。车间建起不到一年，已有两条加工流水线。筛选机、定量机等20多台机器忙碌着，一小时能加工300多斤梅花椒。

　　“车间生产可以精准对接订单需求。”许志杰说，能加工的不只有梅花椒，还有普光寺村乃至周边乡镇的40多种农产品。加工后的产品通过电商物流渠道寄发。

　　在许志杰看来，搭上了电商供应链，大家都获益：借助电商平台，农户与销售、物流渠道对接，农产品销售更便利；产地直供货源品质有保障，成本也低，对消费者有好处；加工车间的工人是村民，又增加一笔务工收入。

　　“志杰，我家的新蜂蜜下来啦，你给上上平台！”同村的许张全找到他。“平台”是小程序上的“陇源纯优质农产品商城”，近百种当地农特产品上架销售。“平台是我开发的，只有把乡亲们的优质产品销售出去，平台的作用才能充分发挥。”许志杰点开近期销量最大的黄芪茶、百花蜜等类目，更新了产品信息。

　　梅花椒林里，缕缕椒香扑面而来。许志杰驻足回想，10年前，一斤梅花椒只能卖7元。如今，依托宕昌县域公共品牌“羌源味到”的品牌效应，有了电商渠道，平均一斤可以卖到40多元。

　　从单纯采摘到发展深加工，从拓展渠道到创立品牌……农村电商供应链日渐完善，西北地区山沟沟里的农民们体验到了数字经济的甜头。

　　本期统筹：殷新宇

　　版式设计：蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2024年07月18日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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