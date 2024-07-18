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平煤神马集团银粉年产能达3000吨

2024年07月18日08:24 | 来源：中新网河南
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原标题：平煤神马集团银粉年产能达3000吨

　　据中国平煤神马集团7月16日消息，行业公开数据显示，该集团银粉年产能达到3000吨，稳居全国第一。

　　银粉是一种从白银制得的功能性粉末，因其导电、导热性能，及其制浆后可连续大规模印刷、高温烧结或低温固化等性能，广泛应用于电子工业、航空航天、汽车制造、医疗、光伏等领域。

　　平煤神马集团近年来加快创新发展，2012年设立苏州银瑞光电材料科技有限公司(下称苏州银瑞)，布局光伏银粉领域。

　　“银粉看似制造工艺简单，其实技术壁垒极高。”苏州银瑞董事长李春阳说，比如用于光伏领域的银粉，需要控制银粉的粒径、形状、杂质等多个标准，以确保其导电性能和稳定性，制备技术和质量控制难度较大。

　　作为国家高新技术企业、江苏省专精特新企业，苏州银瑞深耕光伏银粉行业12年，2022年突破高端银粉制造关键技术，打破国外垄断，产品性能达到国际领先水平。

　　近两年光伏行业加速布局下一代电池技术，对银粉的印刷性、导电性要求更高。苏州银瑞全力攻关，研发出适用于新一代电池技术的TOPCon银粉，今年1月正式投入市场以来，取得良好反响。二季度出货量接近400吨，成为国内大部分银浆企业的主供货商。

　　苏州银瑞总经理朱万钢介绍，TOPCon银粉采用银粉内部孔隙控制技术，孔隙率、布孔均匀性、孔径尺寸控制更精准，还开发了银粉表面修饰工艺，产品在烧结活性、短路电流等性能方面表现卓越。

　　面对强大的市场需求，苏州银瑞争分夺秒扩线增产，截至目前，已建有银粉生产线23条，产能达3000吨。

　　平煤神马集团银粉产业还在不断发力。苏州银瑞异质结电池专用纳米银粉、银包铜粉近日研发成功，未来有望在新能源国际竞争中实现技术的自主掌控。产能也在持续增长，苏州瑞银3000吨纳米银粉项目预计2026年全部建成，达产后年产量将再增3000吨。新工厂采用智能控制系统进行过程控制，可实现实时精准调控、参数智能显示、智能仓储，建成后将成为国际领先的银粉生产智能工厂。

(责编：曹淼、李源)
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