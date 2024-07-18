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中国银联与中国石化销售股份有限公司签署战略合作协议

2024年07月18日10:59 | 来源：中国银联
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原标题：中国银联与中国石化销售股份有限公司签署战略合作协议

　　7月16日，中国银联与中国石化销售股份有限公司在上海签署战略合作协议。中国银联党委书记董俊峰、党委副书记郭大勇，中国石油化工股份有限公司副总裁、中国石化销售股份有限公司董事长、党委书记李玉杏，中国石化销售股份有限公司上海石油分公司总经理、党委副书记祝传林，中国石化集团首席营销专家曾涛共同出席签约仪式。中国银联执行副总裁胡浩中与中国石化销售股份有限公司副总经理阚筇分别代表双方签署战略合作协议。

　　中国银联与中国石化销售股份有限公司将发挥各自资源禀赋优势，依托金融支付和能源销售网络，进一步深化合作。双方将在支付便利性提升、车主生态共建、会员联合经营、银行及政府合作、国际业务拓展等方面，开展覆盖“全域、全场景、全解决方案”的深入合作，共同开启能源零售与金融支付服务融合发展的新篇章。

　　一是推进“锦绣行动”，提升支付便利性，实现银联支付产品在中石化销售全场景的受理覆盖，满足不同客群的支付需求；二是加强会员合作，共建车主生态，服务“用车、养车、车主消费”等车主全生命周期，探索会员权益互通、行业积分支付等创新解决方案；三是整合资源，汇聚合力，共同为银行卡权益，政府促消费等提供综合服务平台，为用户提供更优惠、便捷、高效的消费体验。此外，双方将加强品牌建设与互动，探索银联支付网络和中石化预付卡网络的互联互通。

　　双方表示，中国银联与中国石化销售股份有限公司分别是国家金融和能源基础设施，肩负着服务民生、服务实体经济的社会责任。双方将携手加快产业数字化、智能化转型，推动高质量发展。

(责编：董童、李源)
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