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2024年全国供销合作社农资网络体系建设暨“绿色农资”升级行动推进会在江苏兴化召开

2024年07月18日11:16 | 来源：新华网
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新华网北京7月18日电（记者 汪亚）记者从中华全国供销合作总社获悉，7月17日，2024年全国供销合作社农资网络体系建设暨“绿色农资”升级行动推进会在江苏省兴化市召开。会议总结各地开展“绿色农资”升级行动的经验做法，部署农资网络体系建设有关任务，进一步推进“绿色农资”升级行动和试点工作。

会议指出，近年来，全国供销合作社系统接续实施“绿色农资”行动、“绿色农资”升级行动，部署推进系统农资网络体系建设，总社推动建立系统农资保供工作机制，全系统31个省级供销合作社、大部分市县级供销合作社都成立了工作专班，进一步加强对农资工作的组织领导。各地加强应急配送能力建设，强化以县域为单位调度农资供需情况，建立“点对点”保供和应急配送机制。今年1-5月系统全资控股农资企业供应各类肥料数量同比增长10.1%，有力保障了农民群众生产需求。

总社支持系统农资企业开展农业社会化服务试点，积极推动农资企业从单一流通商向现代农业综合服务商转型升级。各级供销合作社大力推进农资销售与技术服务有机结合，不断优化农资供应结构，为农民和新型农业经营主体提供测土配肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务。18个省份供销合作社积极参与农业面源污染防治，开展“肥药两制”改革、农药零差率配供、废旧农膜和农药包装废弃物回收利用等业务。一些地方供销合作社强化数字赋能，指导农资企业因地制宜打造智慧农资平台，为农民提供农资价格、农资购销、线上培训、气象信息、病虫害预报等服务，提升服务效能。

据介绍，目前全国供销合作社系统省级农资公司实现全覆盖，各地供销合作社发挥农资龙头企业带动作用，下沉销售渠道，加强与农资门店、基层社、为农服务中心、庄稼医院等基层市场主体的共建共享，扩大基层农资供应服务，打通“最后一公里”。按照总社规划，力争到2028年基本建成全国供销合作社现代农资网络体系，实现全国产粮大县农资保供全覆盖。

为服务宏观调控，总社发挥国家化肥保供稳价工作机制成员单位作用，参与国家化肥农药储备管理办法修订工作，提出政策建议，加强储备落实；总社作为全国农资打假部际协调小组成员单位，与农业农村部等部门联合召开全国农资打假电视电话会议，印发打假工作要点，推动建立系统农资商品质量负面舆情整改提示机制。依托“中国农资质量安全追溯平台”，加大农资质量追溯力度，目前已有130家系统农资企业加入追溯平台，累计发放产品追溯码13.6亿个。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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