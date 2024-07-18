原标题：新品首发6折起 胜利×航天山由“星球守护系列”车衣亮相途虎养车贴膜节

7月17日，途虎养车首发“星球守护系列”新品隐形车衣。该款车衣由胜利与航天山由携手研制，有效提升车衣耐刮擦和抗腐蚀等特性，在守护整车漆面安全的同时，借由高透色技术，提升车身表面车漆亮度。

伴随着中国车主用车、养车要求的不断提升，隐形车衣成为近年来后市场领域备受关注的热门话题。除常规的车身漆面防磕碰功能外，隐形车衣因其技术的不断进步，实现了更多有利于车辆日常使用、养护的高附加值功能。

早在2015年，途虎养车就洞察到了汽车深美容市场的潜在需求，借助自身强大的供应链整合能力，引入包括龙膜、3M、强生膜、量子膜等在内的知名品牌旗舰款产品。数据显示，途虎养车2023年（YTD）隐形车衣销售额同比增长超100%。同时，途虎养车的膜类成交用户中，新车用户占比超50%、新能源用户占比近30%，新能源车贴膜去途虎的消费心智，已然建立。

凭借途虎养车在全国超过6000家的工场店，以及纵深县乡的工场店体系，途虎养车的门店可触达到中国内地所有省份、超过300个城市，这意味着车主们可以在更触手可及的地方便捷地享受到途虎的品质贴膜服务。同时，途虎养车针对汽车贴膜服务完成了全面升级，以远超行业的施工标准SOP，和完善的金牌技师培训认证体系，提供高品质贴膜服务。

未来，途虎养车将继续深化与胜利及航天山由的合作关系，持续关注隐形车衣等行业细分赛道，进一步在深美容品类中打通“产、销、供、服”全线链路，持续推动行业标准化升级，为车主提供技术与质量相结合的优质产品与服务体验，以更好满足市场对于新一代汽车养护解决方案的期待。

(责编：曹淼、李源)

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