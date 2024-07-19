中国团队研发出太阳能动力微型无人机
2024年07月19日04:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京7月18日电 （记者赵旭）北京航空航天大学科研团队利用自主开发的新型静电电机，成功研制出仅重4.21克的太阳能动力微型无人机，实现纯自然光供能下的持续飞行。相关成果7月18日在国际学术期刊《自然》发表。
太阳能驱动大型无人机飞行已不是新鲜事，然而如何借太阳能驱动微型无人机一直是业界难题。“关键是动力系统。”北航能源与动力工程学院教授漆明净说，首要考虑让动力系统减少热量损耗，使太阳能电池片产生的电能高效转化为动能。团队创新性提出一种新型静电驱动方案，研制出转速低、发热少、效率高的微型静电电机，实现微型飞行器在纯自然光供能下的起飞和持续飞行。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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