本报北京7月18日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，日照至兰考高铁庄寨至兰考南段（日兰高铁庄兰段）18日建成通车，标志着日兰高铁全线贯通运营，日照西至兰考南站最快2小时26分可达，山东半岛城市群与中原城市群间的时空距离进一步压缩。

日兰高铁线路全长472公里，设计时速350公里，其中日照至曲阜段、曲阜至庄寨段已分别于2019年11月26日、2021年12月26日开通运营。此次开通的日兰高铁庄兰段全长48公里，设庄寨站、兰考南站两座车站，均为既有车站。

日兰高铁是继济南至郑州高铁后，山东与河南间的又一条高速铁路通道。该线东接青岛至盐城高铁、西连郑州至徐州高铁，中段在曲阜东站与京沪高铁交会。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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