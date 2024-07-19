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服务业新动能加快成长（锐财经·年中经济观察③）

本报记者 汪文正
2024年07月19日04:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　今年以来，河北秦皇岛博物馆着力打造“秦博礼物”文创店和以镇馆之宝“太平有象”为主题的专属文创店，研发文创商品600种，深受市民和游客的青睐。图为游客在选购商品。
　　曹建雄摄（人民视觉）

　　国家统计局日前发布的数据显示，今年上半年，服务业增加值为349646亿元，同比增长4.6%。国家统计局有关负责人表示，上半年服务业持续恢复，发展内生动力继续增强，新动能新优势发展壮大。

　　对经济增长贡献率过半

　　国家统计局服务业调查中心主任彭永涛介绍，今年上半年，服务业在国民经济中分量更加突出。

　　上半年，服务业增加值同比增长4.6%；服务业对国民经济增长的贡献率为52.6%，拉动国内生产总值增长2.6个百分点；服务业增加值占国内生产总值比重为56.7%，比上年同期提高0.2个百分点。

　　看企业生产经营情况——1—5月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长8.5%，比1—4月份加快0.3个百分点，服务业企业生产经营稳中向好；1—5月份，规模以上信息传输、软件和信息技术服务业企业营业收入利润率保持两位数增长，企业经营效益改善；5月末，规模以上租赁和商务服务业企业期末用工人数同比增长6.2%。上半年，经济增长特别是劳动密集度高的服务业持续恢复，为稳定扩大就业提供了支撑。

　　看服务贸易发展情况——1—5月份，服务贸易进出口总额30219.6亿元，同比增长16%，其中出口、进口同比分别增长11%、19.6%，服务贸易保持快速增长；知识产权使用费、个人文化和娱乐服务出口同比分别增长17.8%和15.5%，知识密集型服务贸易国际竞争力显现。同时，出入境旅游迅速恢复。1—5月份，旅行服务贸易进出口同比增长48.4%，成为服务贸易第一大领域；上半年，入境外国人数为1463.5万人次，同比增长152.7%。

　　新动能加快成长壮大

　　服务业新动能加快成长壮大。

　　现代服务业增长较快——上半年，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业增加值同比分别增长11.9%和9.8%，合计拉动服务业增加值增长1.7个百分点，为引领产业向价值链高端延伸和加快形成新质生产力提供有力支撑。

　　服务业新兴领域增势向好——高技术服务业、科技服务业快速增长，持续赋能创新驱动发展。上半年，高技术服务业固定资产投资规模稳步扩大，同比增长11.7%，占全部服务业固定资产投资的比重为4.7%，比上年同期提高0.5个百分点。1—5月份，规模以上科技服务业、高技术服务业企业营业收入同比分别增长10.1%和9.9%，比全部规模以上服务业企业分别高1.6和1.4个百分点。

　　服务业融合化质效不断提升——人工智能等信息技术应用场景加速落地，助力数字经济和实体经济、先进制造业和现代服务业加快融合。1—5月份，规模以上互联网数据服务、供应链管理服务企业营业收入同比分别增长32.0%和22.4%。工业软件快速发展，有效推动制造业数字化转型。1—5月份，工业软件产品收入同比增长9.3%，占软件产品收入比重为9.1%。“快递+”模式与产业链深度融合发展，推动市场规模加快扩大。今年以来，月均快递业务量超130亿件，截至6月30日，快递业务量达800亿件，比上年提前59天。

　　巩固服务业回升向好基础

　　从需求端看，服务消费潜能正在逐步释放。

　　上半年，服务消费较快增长，服务零售额同比增长7.5%，比同期商品零售额增速高4.3个百分点；全国居民人均服务性消费支出同比增长9.2%，占居民人均消费支出比重为45.6%，比上年同期提高1.1个百分点。“服务供给持续优化，进一步释放服务消费需求，消费新增长点不断培育壮大。”彭永涛说。

　　文化旅游深度融合，优质文旅产品供给丰富，激发旅游消费新潜力。上半年，旅游游览和娱乐服务类电子商务交易额同比增长23.4%。1—5月份，规模以上旅行社及相关服务、休闲观光活动企业营业收入同比分别增长39.2%和10.6%。

　　演出市场活力旺盛，全国营业性演出场次、演出收入和观众人数同比均较快增长。上半年，文化服务类电子商务交易额同比增长9.6%。1—5月份，规模以上文化艺术业企业营业收入同比增长15.0%。

　　服务业企业预期也在回升向好。彭永涛介绍，上半年，服务业商务活动指数持续位于扩张区间，均值为50.8%。6月份，服务业业务活动预期指数为57.6%，比5月份上升0.6个百分点，持续位于较高景气区间。

　　“上半年服务业经济运行总体平稳，但有效需求不足、企业经营压力较大等制约服务业经济持续回升向好的因素依然存在。”彭永涛表示，下阶段要加快构建优质高效的服务业新体系，进一步壮大发展动能，巩固和增强服务业经济回升向好基础。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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