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湖北枝江百里洲长江大桥建设取得重要进展

2024年07月19日05:33 | 来源：新华社
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从凌晨开始施工，历经9个小时连续浇筑，7月18日，由四川路桥集团大桥公司承建的湖北枝江百里洲长江大桥，北岸边跨现浇梁首件成功浇筑完成。这标志着这座桥的上部结构施工正式开始。

百里洲是长江枝江段一座大型江心洲，面积约228平方公里，人口近10万人。长期以来，百里洲上的居民出行只能依靠轮渡。正在建设中的枝江百里洲长江大桥的主桥全长1549米，主跨为890米，项目列入了国家发改委《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》，预计2026年建成通车。

7月18日拍摄的湖北枝江百里洲长江大桥施工现场（无人机照片）。新华社记者肖艺九摄

7月18日拍摄的湖北枝江百里洲长江大桥施工现场（无人机照片）。新华社记者肖艺九摄

大桥的建设，不仅可满足两岸行人、车辆的便捷过江需求，还有助于保障百里洲居民在汛期安全快速转移。此次北岸边跨现浇梁总长284米，施工中，项目团队研发了智能装配式支架系统，打造“空中梁场”，采用智能装配化空中预制、滑移、拼装工艺，有效避免大体积箱梁现浇混凝土出现收缩开裂问题，既保证了施工质量，又有效节约了施工场地、提高了施工效率。

“枝江百里洲长江大桥的上部结构正式开始施工，也标志着沪渝、沪蓉、岳宜等东西向高速公路的重要联络通道——当（阳）枝（江）松（滋）高速公路的建设取得重要进展。”四川路桥集团当枝松高速公路项目总工程师汪林说，当枝松高速是湖北省高速公路网络中一条重要的纵向线路，连通了宜昌、荆州等长江经济带重要节点城市，有助于提升长江经济带公路网的运行效率，增强长江中部干线的过江能力，实现长江两岸区域间的便捷顺畅连接。（记者梁建强、肖艺九、潘志伟）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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