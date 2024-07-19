图为18日，列车行驶在日兰高铁上。

姚明智摄（影像中国）

本报北京7月18日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：山东日照至河南兰考高铁（以下简称“日兰高铁”）庄寨至兰考南段18日建成通车，标志着日兰高铁全线贯通运营。依托该线路，日照西站至兰考南站最快2小时26分可达，山东半岛城市群与中原城市群间的时空距离进一步压缩，山东、河南两个省份之间再添高铁通道。

日兰高铁起自日照西站，接入徐兰高铁兰考南站，线路全长472公里，设计时速350公里。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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