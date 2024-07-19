旧家电换出新动能
2024年07月19日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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截至2023年底，我国冰箱、洗衣机、空调等家电保有量超过30亿台，汽车、家电更新换代有万亿元规模的市场空间。
消费一头连着宏观经济，一头连着千家万户，是经济发展的重要引擎。多地出台细化举措，汽车、家电、家居等企业纷纷响应。同时，随着“互联网+二手”等新模式发展，消费者以旧换新的链条更短、成本更低、体验更优。
一方面，我国消费市场总体上正在由“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。实施消费品以旧换新，可以带动产生更多有效需求。通过淘汰落后产品和产能，有利于推动行业高质量发展，提高生产效率及先进产能比重，有利于推动消费市场从“有没有”向“好不好”加快转变，使得高质量耐用消费品更多进入居民生活。同时，促进供给侧加快创新，企业可以基于更多用户的需求开展技术开发，推出更多智能化、绿色化、个性化新产品。
另一方面，推动消费品以旧换新蕴含着巨大绿色生态效能。国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年，废旧家电的回收量将比2023年增长30%。推动消费品以旧换新既能促进消费、拉动投资，还能促进节能降碳、减少安全隐患。
推动以旧换新，关键要畅通全链条、打好组合拳。加大财政、金融、税收等政策支持力度，强化用地、用能等要素保障和科技创新支撑，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展，畅通资源循环利用链条，以旧换新一定能既惠企、又利民，激发出巨大的市场潜力。
《 人民日报 》（ 2024年07月19日 07 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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