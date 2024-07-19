人民网记者 黄 盛

日前，国家金融监督管理总局印发《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》，明确了2024年普惠信贷总体目标，即保量、稳价、优结构，引导金融机构为小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体提供高质量的金融服务，满足其多样化的金融需求。

近年来，我国普惠金融在服务国家战略、地方发展和人民群众生产生活等方面发挥了重要作用。

帮扶小微企业 服务经营主体

在浙江宁波市奉化区溪口镇，千层饼备受当地食客喜爱。蒋定君在这里开了一家千层饼门店，已有40年。随着经营扩大，店面的资金周转有点困难。在邮储银行宁波分行的帮助下，他迅速获得了140万元极速贷抵押额度用于日常经营。

针对小微企业和农户贷款需求“短、小、频、急”的特点，金融业在授信、贷款环节不断创新，把更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节，支持中小微企业发展。

“真没想到，‘数据流’能淌出‘资金流’。”前不久，福建厦门一家汽车行业数字化服务商负责人赵先生说，随着市场渠道的拓展，需要投入更多资金用于研发和支付运营成本。建行厦门市分行了解到情况后，向其推荐了“数信贷”，并帮助申请到数据资产贷款350万元，让企业拥有的汽配产业数据与商业经营数据真正变成了数据资产。

清华大学五道口金融学院副院长田轩表示，智能化风险控制和数字经济生态建设，在一定程度上解决了传统金融服务中，银行、小微企业之间由于信息不对称导致的融资难、融资贵问题。

截至2023年底，我国普惠型小微企业贷款余额29.06万亿元，同比增长23.27%，比各项贷款的平均增速高13.13个百分点；利率逐年下降，2023年新发放普惠型小微企业贷款平均利率为4.78%，同比下降0.47个百分点。“我们将努力打造又普又惠、好用不贵的中国特色普惠金融体系，更好服务实体经济和人民群众。”国家金融监督管理总局普惠金融司司长郭武平说。

解决急难愁盼 提高保障水平

家住浙江杭州市富阳区东洲街道富春江村的王培兰，2020年8月被确诊患有非霍奇金淋巴瘤，抱着试一试的心态，她从2021年起连续3年投保了“西湖益联保”。2021年和2022年她一共住院9次，花费88241.87元，获得了19041.71元理赔。

在杭州，由中国人寿、人保财险、泰康人寿、平安产险等组成的共保体承保的普惠型医疗保险“西湖益联保”，帮助了当地很多像王培兰女士这样患病后才购买保险的困难群体。

2023年10月印发的《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出要让基础金融服务更加普及。商业性金融、政策性金融等发挥各自优势，分工合理、相互补充的多层次、广覆盖、差异化普惠金融服务体系不断完善。截至2023年10月底，全国银行机构网点覆盖97.9%的乡镇，互联网、云计算、大数据等现代信息技术手段提高了普惠金融服务的渗透率，基本实现了乡乡有机构、村村有服务、家家有账户。

丰富涉农产品 助力乡村振兴

在吉林延边朝鲜族自治州，“畜牧e贷”备受当地农户的欢迎。养着92头黄牛的延边州敦化市农民赵先生表示，补充牛犊、购买饲料、扩充牛棚等一系列养殖方面的固定投入曾让他犯难，后来了解到工行延边分行推出的区域化特色金融产品“畜牧e贷”，在无法提供抵押物的情况下依据养黄牛头数获得了100万元授信。

包括“畜牧e贷”在内，针对涉农主体融资需求特点、破解农村增信难题的服务不断推进。数据显示，截至2023年末，农户生产经营贷款余额9.24万亿元，余额同比增长18%。

在传统信贷之外，综合金融系列产品也在积极完善乡村服务，助力发展。

在云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇勐啊村，村民一共种植了300多亩橡胶。2022年因多种因素，橡胶价格下跌。好在村里购买了当地金融机构的“保险+期货”项目，每亩橡胶获得37元的赔付，降低了胶农们的损失。

数据显示，近5年来，期货行业累计开展“保险+期货”项目5253个，累计承保现货价值1334.6亿元，覆盖31个省份的1220县（市），惠及530多万农户、3006个农业合作社、1433个家庭农场、2325个农业企业，实现赔付42.5亿元。

田轩表示，随着金融服务在数字化技术加持下加速向农村地区普及下沉，金融服务匹配农村金融需求的效率和质量将进一步提高。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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