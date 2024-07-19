人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

普惠金融服务体系覆盖面逐步扩大

服务实体经济 温暖千企万户

人民网记者 黄 盛
2024年07月19日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　日前，国家金融监督管理总局印发《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》，明确了2024年普惠信贷总体目标，即保量、稳价、优结构，引导金融机构为小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体提供高质量的金融服务，满足其多样化的金融需求。

　　近年来，我国普惠金融在服务国家战略、地方发展和人民群众生产生活等方面发挥了重要作用。

　　帮扶小微企业  服务经营主体

　　在浙江宁波市奉化区溪口镇，千层饼备受当地食客喜爱。蒋定君在这里开了一家千层饼门店，已有40年。随着经营扩大，店面的资金周转有点困难。在邮储银行宁波分行的帮助下，他迅速获得了140万元极速贷抵押额度用于日常经营。

　　针对小微企业和农户贷款需求“短、小、频、急”的特点，金融业在授信、贷款环节不断创新，把更多金融资源配置到重点领域和薄弱环节，支持中小微企业发展。

　　“真没想到，‘数据流’能淌出‘资金流’。”前不久，福建厦门一家汽车行业数字化服务商负责人赵先生说，随着市场渠道的拓展，需要投入更多资金用于研发和支付运营成本。建行厦门市分行了解到情况后，向其推荐了“数信贷”，并帮助申请到数据资产贷款350万元，让企业拥有的汽配产业数据与商业经营数据真正变成了数据资产。

　　清华大学五道口金融学院副院长田轩表示，智能化风险控制和数字经济生态建设，在一定程度上解决了传统金融服务中，银行、小微企业之间由于信息不对称导致的融资难、融资贵问题。

　　截至2023年底，我国普惠型小微企业贷款余额29.06万亿元，同比增长23.27%，比各项贷款的平均增速高13.13个百分点；利率逐年下降，2023年新发放普惠型小微企业贷款平均利率为4.78%，同比下降0.47个百分点。“我们将努力打造又普又惠、好用不贵的中国特色普惠金融体系，更好服务实体经济和人民群众。”国家金融监督管理总局普惠金融司司长郭武平说。

　　解决急难愁盼  提高保障水平

　　家住浙江杭州市富阳区东洲街道富春江村的王培兰，2020年8月被确诊患有非霍奇金淋巴瘤，抱着试一试的心态，她从2021年起连续3年投保了“西湖益联保”。2021年和2022年她一共住院9次，花费88241.87元，获得了19041.71元理赔。

　　在杭州，由中国人寿、人保财险、泰康人寿、平安产险等组成的共保体承保的普惠型医疗保险“西湖益联保”，帮助了当地很多像王培兰女士这样患病后才购买保险的困难群体。

　　2023年10月印发的《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出要让基础金融服务更加普及。商业性金融、政策性金融等发挥各自优势，分工合理、相互补充的多层次、广覆盖、差异化普惠金融服务体系不断完善。截至2023年10月底，全国银行机构网点覆盖97.9%的乡镇，互联网、云计算、大数据等现代信息技术手段提高了普惠金融服务的渗透率，基本实现了乡乡有机构、村村有服务、家家有账户。

　　丰富涉农产品  助力乡村振兴

　　在吉林延边朝鲜族自治州，“畜牧e贷”备受当地农户的欢迎。养着92头黄牛的延边州敦化市农民赵先生表示，补充牛犊、购买饲料、扩充牛棚等一系列养殖方面的固定投入曾让他犯难，后来了解到工行延边分行推出的区域化特色金融产品“畜牧e贷”，在无法提供抵押物的情况下依据养黄牛头数获得了100万元授信。

　　包括“畜牧e贷”在内，针对涉农主体融资需求特点、破解农村增信难题的服务不断推进。数据显示，截至2023年末，农户生产经营贷款余额9.24万亿元，余额同比增长18%。

　　在传统信贷之外，综合金融系列产品也在积极完善乡村服务，助力发展。

　　在云南普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县勐马镇勐啊村，村民一共种植了300多亩橡胶。2022年因多种因素，橡胶价格下跌。好在村里购买了当地金融机构的“保险+期货”项目，每亩橡胶获得37元的赔付，降低了胶农们的损失。

　　数据显示，近5年来，期货行业累计开展“保险+期货”项目5253个，累计承保现货价值1334.6亿元，覆盖31个省份的1220县（市），惠及530多万农户、3006个农业合作社、1433个家庭农场、2325个农业企业，实现赔付42.5亿元。

　　田轩表示，随着金融服务在数字化技术加持下加速向农村地区普及下沉，金融服务匹配农村金融需求的效率和质量将进一步提高。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月19日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《中国茶叶品牌发展报告（2024）》发布 强化茶公用品牌管理需双主体协同
　　人民网北京7月18日电 （记者刘颖颖）日前，由中国农业国际合作促进会茶产业分会联合人民网舆情数据中心、“一带一路”国际茶贸易产业科技创新院、中国农村杂志社农业品牌研究传播中心共同编制的《中国茶叶品牌发展报告（2024）》（下称《报告》）正式发布，旨在推动茶叶品牌培育，助力茶产业高质量发展，赋能乡村振兴。 《报告》进行了海量的数据收集，在江苏、浙江等19个省（市、自治区）的茶叶品牌管理单位、协会的支持下，对我国茶叶品牌的“家底”进行梳理；其中汇集近80个区域公用品牌的详尽分析，以细致的品牌案例研究和市场数据评估，揭示出中国茶叶品牌发展的全貌。…
以赛促学促训选才 家政服务行业加速职业化建设
　　人民网北京7月18日电 （记者孙阳）近年来，家政服务市场规模持续扩大，成为吸纳新增就业的“蓄水池”。市场迅速扩容的同时，如何优化家政服务供给、扩充专业化家政人才队伍，是行业高质量发展的重要课题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部