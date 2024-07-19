本报合肥7月18日电 （记者李俊杰）安徽省政府办公厅日前发布《安徽省技工教育高质量发展行动计划（2024—2027年）》（以下简称《行动计划》），这是安徽省首次发布具有指导性、规范性、引领性的技工教育行动计划，是大力实施人才兴皖工程的重要举措。

《行动计划》提出，到2027年，全省技工院校达到100所，在校生规模稳定在25万人以上，建成40个与安徽省重点产业发展相匹配的高水平专业群，培养1000名师德高尚、专业技能精湛、具有创新精神的专业带头人和优秀教师，建设30个以上国家级和省级技能大师工作室，新建15个世界技能大赛中国集训基地、20个国家级高技能人才培训基地，形成定位精准、规模合理、特色鲜明、产教融合的现代技工教育体系。

近年来，安徽省高度重视技工教育发展，建立了省领导联系技师学院制度，实施技工教育“双高计划”项目，推动技工教育高质量特色发展。截至2023年底，安徽省技工院校共有91所，实现技工院校地市全覆盖，招生连续递增，在校生逾24.1万人。近5年培养输送技能人才约25万人，其中高技能人才约8万人，同时积极面向社会开展各类职业技能培训，年培训20余万人次。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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