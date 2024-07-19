本报记者 胡婧怡 姚雪青 窦瀚洋

图①：艾康厨具员工在使用云生产执行系统。

李炼坡摄（人民视觉）

图②：南京钢铁智慧运营中心。

邵启明摄（人民视觉）

核心阅读

制造业高质量发展，离不开生产性服务业的赋能。机器人与人工智能等技术交叉融合，助力多个产业提升整体竞争力；工业软件促进钢铁产业提质增效，实现协同共赢；依托云技术优势，中小企业数字化转型门槛不断降低……如今，系统解决方案中的智造密码正被一一解锁。

一辆汽车平均有4000个焊点，焊接慢了或焊接质量不过关都会影响生产。点焊机器人是汽车焊接的关键工艺装备，如何更好控制其动作节拍？

传统钢铁生产有两大痛点，一是生产不可视，二是多环节难协同。如何让钢铁炼成的全流程可视可控？

每月有近40万件厨具从流水线走向市场，半成品的中转节奏却依靠人工判断决定。中小型制造企业急需的普惠性数字化转型方案谁来提供？

智能控制系统好比现代工业生产过程的大脑和神经系统，如何在“大脑”指挥下优化企业生产流程？记者一一解锁背后的智造密码。

辽宁沈阳机器人制造企业——

优化运动控制算法，克服10秒的精度障碍

走进辽宁沈阳新松机器人自动化股份有限公司的生产车间，4台红色的机械臂上下挥舞，有节奏地在一辆汽车车身上模拟焊接动作。

“多个工业机器人协同合作，能高精度自主完成点焊动作，焊接效率达到行业领先水平。”新松公司相关负责人王晓峰说。2023年，新松公司实现国产工业机器人在这一领域的应用突破。

“这次点焊机器人攻关的重点之一，就是基于复杂工况的新一代智能控制系统。”王晓峰回忆，新松公司于2022年8月组建攻关团队，经过半年多研发，在客户生产线测试时，机器人焊接质量和数据通信都能达到要求，但由于单点焊接效率低，动作节拍慢了10秒，“差这10秒，整个生产线节拍就会被打乱。”

硬件不能改变，成本不能提高，提速后要保证稳定……一个个限制条件摆在面前，王晓峰用起了“笨办法”，把机器人运行数据画出来，一套方案一套方案地逐个试验。在车间尽头的一间实验室内，王晓峰和团队不断优化机器人运动控制算法，终于攻克了10秒的障碍，实现了汽车高端焊接生产线的自主可控。

重载户外牵引车助力光伏龙头企业发展智能物流，涂胶工艺工作站解决了制鞋行业柔性生产的难题……新松公司以应用需求端为导向，将机器人与人工智能、数字孪生等新技术交叉融合，使机器人的稳定性、智能性大幅提升，不断拓展硬件应用边界。

“随着我国智能制造水平整体提升，机器人产业迎来了发展机遇。机器人技术与制造业深度融合，有利于提升产业自动化水平，从整体上提升产业竞争力。”新松公司技术执行总监杜振军说。

沈阳市工信局相关负责人介绍，沈阳聚焦高技术含量、高端价值链等重点，全力推进高端装备制造产业链发展，围绕重大技术装备研制争取资金支持。2023年，沈阳市装备制造业完成产值4610.3亿元，同比增长7.6%。

江苏南京工业软件企业——

采集46万个点位的大数据，模拟高炉内化学反应

走进江苏南京钢铁股份有限公司的智慧运营中心，热火朝天的炼钢现场清晰呈现在大屏幕上，一线员工坐在办公室里就能实现远程化生产。

运用智慧运营中心系统软件，从原料进厂到炼铁、铁水调运、轧钢、成品入库等生产环节，再到产品被运送至客户手中，钢铁炼成的每一个细节，都在数字孪生技术的实时映射下一目了然。

这套系统软件的开发企业、江苏金恒信息科技股份有限公司智能化部副部长阮文杰告诉记者：“过去，由于无法靠近观察，老师傅只能凭经验判断生产情况，会导致能耗与成本升高。”

阮文杰介绍，这套系统软件通过安装在出铁场、炉顶部、机车等关键部位的监控摄像头，以及一系列温度、振动、电流等传感器，采集到46万个点位的大数据，打通了全厂45个系统。基于生产工艺模型，系统软件根据投料、时间和温度，模拟出高炉内的化学反应过程，令全流程可视可控。通过生产高效协同和异常情况快速报警，各环节之间的滞留时间明显缩短，周转率提升了5%、温降减少了15摄氏度，每吨铁水的生产成本降低了200元。

“在此基础上，工业软件还能帮助产业链向上下游延伸，助力实现协同共赢。”阮文杰说。

南京市工信局软件处相关负责人介绍，目前南京市已有重点涉软件企业3500家左右，2023年实现软件和信息技术服务业规模达8000亿元，其中工业软件产品收入实现232亿元。

浙江杭州“云化”软件企业——

基于云技术优势，软件成本仅为传统软件的1/10

前两年，浙江丽水缙云县艾康厨具有限公司成为多家国际知名品牌的供应商，产品远销海内外，却遇到了新烦恼——

公司每月有近40万件厨具从流水线走向市场，经常是多个订单同时推进。然而，半成品的中转节奏太慢，生产数据明显滞后，订单进度也难以追踪。

一面是旺盛的订单需求，另一面是落后的生产现状，想要扭转局面，公司把目光投向了数字化改造。

“2022年底，我们与缙云县经济商务局签订了合作协议，面向缙云企业推进数字化转型工作。”蒲惠智造科技股份有限公司销售总监应立锋介绍，公司的产品和理念与艾康的数字化转型需求一拍即合。

“我们为中小制造企业研发了一整套全栈式工业‘云化’软件。”应立锋说，基于浙江云技术优势，公司对传统工业软件进行“云化”改造，企业只需在云端一键开通，就能享受专业的生产性服务。

得益于云端架构思路，蒲惠智造的软件成本仅为传统软件的1/10，大幅降低了中小企业数字化转型的门槛。全栈式解决方案还将制造企业需要的生产、管理等软件在一个平台上配齐，省去了多类软件对接集成的流程。

借助“云化”软件，艾康的生产面貌焕然一新：订单生产进度透明化、可追踪，车间主任可轻松掌握每笔订单的生产动态。据统计，工序间物料周转效率提升50%，整体生产效率提升12%，订单准交率提升至98%。

2023年，蒲惠智造的工业“云化”软件累计服务汽车零部件、金属制品、餐厨用品等细分领域超1000家中小制造企业。在蒲惠智造董事长王克飞看来，公司还将持续深耕“全覆盖改造服务”和“数字经济标准化建设”，推动数字技术与制造业深度融合。

据介绍，杭州积极培育发展数字工程服务行业，2023年出台发展数字服务产业三年计划，组织实施数字工程服务生态伙伴计划。截至目前，全市已有近800家数字工程服务商。

本期统筹：韩春瑶

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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