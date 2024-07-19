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上半年全国铁路完成固定资产投资创历史同期新高

铁路纵横中看流动中国

本报记者 李心萍
2024年07月19日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）日前发布数据：今年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。

　　上半年，铁路投资主要聚焦在哪些领域，发挥怎样的拉动作用？未来铁路投资潜力如何？记者进行了采访。

　　上半年累计新开通线路979.6公里

　　区域路网布局进一步完善

　　国铁集团数据显示，上半年国家铁路累计新开通线路979.6公里，区域路网布局进一步完善。

　　——池黄高铁正式通车，轨道上的长三角加速奔跑。

　　4月26日，池黄高铁正式通车；6月15日，依托池黄高铁，长三角G8388/9/8次“超级环线”高铁列车正式开行。开通运行首月，“超级环线”累计发送旅客约11万人次，平均客座率近九成。

　　“‘超级环线’是打造轨道上的长三角的重要举措之一，把长三角人口稠密、经济发达的沪宁、沪杭地区和旅游资源丰富的浙西、皖南地区有机衔接在一起。”中铁上海设计院集团有限公司副总工程师杨彦生说。

　　——兰张高铁兰武段开通运营，丝路重镇武威接入全国高铁网。

　　6月29日，武威东站站前广场，人群熙熙攘攘。这一天，兰张高铁兰武段开通，武威结束不通高铁的历史。

　　随着兰张高铁兰武段开通，甘肃省铁路运营里程达5053.3公里，较2014年底增长70%，其中高速铁路1637.2公里，普速铁路3416.1公里。

　　——将淖铁路正式运营，构筑疆煤外运新通道。

　　将淖铁路位于新疆昌吉回族自治州和哈密市，为电气化货运Ⅰ级铁路。“将淖铁路开通后，串联起了准东经济技术开发区、三塘湖、淖毛湖三大煤炭基地，与乌将铁路、红淖铁路、兰新铁路共同形成东疆铁路环线，进一步提升了疆煤外运能力和效率。”乌鲁木齐局集团有限公司95306货运物流服务中心副主任刘洋说。

　　在建项目科学有序推进

　　带动钢铁等关联产业发展

　　今年上半年，铁路在建项目均科学有序推进。

　　渝昆高铁重庆至宜宾段、杭温高铁、宣绩高铁等项目纷纷启动联调联试，距离开通运营更进一步；京雄商高铁黄河特大桥主桥顺利合龙、昌九高铁线首座主塔顺利封顶、京唐城际铁路运潮减河隧道贯通，项目建设取得突破性进展。

　　“铁路等重大工程建设规模大、周期长，能够有效吸纳投资、扩大内需，释放我国超大规模市场的需求潜力。”国铁集团有关部门负责人说。

　　赣鄱大地，瑞梅铁路建设稳步推进，带动沿线经济发展。7月3日，由中铁十五局承建的瑞梅铁路4标项目三百山隧道出口平导安全贯通，标志着该隧道平导段全面进入正洞施工阶段。“瑞梅铁路全线开工建设以来，已累计采购地方钢材4.6万吨，水泥23.5万吨，砂石等建筑材料32万吨。”瑞梅铁路工程建设指挥部工程部主任赖福生介绍。

　　川西高原，川青铁路建设如火如荼。“今年是我到中铁二局西成铁路Ⅰ标项目工作的第二个年头，每月能挣上万元，村里好多老乡都来了。”来自四川阿坝藏族羌族自治州九寨沟县的荣中扎西说。

　　从长远影响看，铁路线路将进一步完善交通运输体系，加速人流、物流、资金流、信息流的流动，促进沿线经济社会发展。7月18日，日兰高铁庄寨至兰考南段建成通车，标志着日兰高铁全线贯通运营。国铁集团郑州局科信部副主任张波介绍，日兰高铁将鲁南地区接入河南省“米”字形高铁网，将全面促进鲁南地区与中原经济区之间的沟通交流，有力推动产业深度融合、资源高效配置、市场扩大开放，进一步提升区域竞争力。

　　项目前期工作加快推进

　　7个项目完成可行性研究批复

　　下一步，铁路投资建设潜力如何？

　　国铁集团有关部门负责人表示，国铁集团正以国家“十四五”规划纲要确定的铁路工程和联网、补网、强链项目为重点，加快推进勘察设计、可行性研究、初步设计等前期工作。目前，宜昌至涪陵高铁、铜仁至吉首铁路、焦作至平顶山铁路等7个项目已完成可行性研究批复。

　　年初召开的国铁集团工作会议提出，国铁集团将加快构建现代化铁路基础设施体系，确保全面完成国家铁路投资任务，今年力争投产新线1000公里以上。

　　看资金投向，重点在于补齐西部铁路空白。今年，铁路部门安排四川铁路基建投资计划685.5亿元。数据显示，今年上半年，成都局集团有限公司在川铁路建设项目完成固定资产投资186.7亿元，同比增加43.83亿元，同比增长30.7%。渝昆高铁宜宾至筠连段、成渝中线高铁、成达万高铁等重点项目同步推进。

　　“今年下半年，四川省铁路建设任务依然繁重。我们将全力确保川青铁路镇江关至黄胜关段、渝昆高铁重庆至宜宾段建成投产，确保成渝中线高铁、成达万高铁、渝昆高铁等项目重难点工程施工工期得到有效管控。”成都局集团有限公司相关负责人说，到“十四五”末，四川铁路营业里程预计将达到6800公里，其中高铁里程2200公里。

　　“我们将继续强化建设投资的拉动作用，充分发挥投资产业链长、辐射面广、带动效应强的优势，持续提升建设管理水平，让更多有效益的投资更好地支撑扩大内需、更有力地助推中国经济行稳致远。”国铁集团有关部门负责人说。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月19日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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