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华润集团积极帮扶江西广昌、福建清流

汇聚资源，助力老区发展

本报记者 郑少忠 周 欢
2024年07月19日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　清晨，江西省抚州市广昌县姚西村村民陈福生来到自家的白莲田，看准一株鲜嫩饱满的莲蓬，一掐一折，轻放入篓。上午9点，他将30多斤莲子送往华润万家超市在村里的直采点。

　　“以前，采回莲子后等商贩上门收，放久了不新鲜，卖不出好价钱。现在，成熟一批采一批，采完就送直采点卖。”陈福生说，今年白莲下种前，就和企业签了收购协议，“不愁销，有钱赚”。

　　广昌是革命老区，年产白莲近万吨。如今，通过华润（集团）有限公司（以下简称“华润集团”）设立的3个白莲直采点，广昌白莲从750余家华润万家超市直销全国。2002年起，华润集团就在脱贫攻坚、教育、医疗等领域对广昌开展定点帮扶。

　　走进广昌县彭田村，只见山峦苍翠欲滴，民居错落有致。

　　“华润集团捐资近2000万元，助力彭田村整治村容村貌，改造200余户村民房屋，还打造了水上乐园和田园综合体项目，帮助村里发展旅游产业。”华润集团挂职干部，广昌县委常委、副县长李寿孙说。

　　“2002年以来，华润集团向广昌捐资1.7亿元，开展公益帮扶项目50余个，投资7.1亿元开展产业合作投资项目7个，累计带动6.3万人脱贫，有力促进了广昌经济社会高质量发展。”华润集团董事长王祥明介绍。

　　福建省三明市清流县也是华润集团的对口支援县。走进清流润福新材料科技有限公司厂区，机器轰鸣，满载混凝土的搅拌车鱼贯而出。这家公司由华润集团与当地合资成立，2023年7月投产。通过引入新设备、新技术，公司固废再利用率提升10%。

　　捐资4300万元，建设米兰花酒店，并无偿提供3年酒店经营委托服务；捐资2373万元，建成华润希望乡村“芬芳石下”项目……目前，华润集团在清流县已累计投入超1.1亿元。

　　“接下来，我们要以更坚强的决心、更明确的目标、更有力的举措，再办成一批让帮扶地区群众可感可及的实事，努力把帮扶工作做得更好，为乡村全面振兴贡献力量。”王祥明说。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月19日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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