本报记者 白光迪

长三角（盐城）智能网联汽车试验场俯瞰图。

王 焱摄（人民视觉）

飞行汽车在测试降落。

刘 攀摄（人民视觉）

一辆智能网联汽车疾驰在长2100米、宽24米的多车道性能路上，车辆前方有其他汽车正常驶过，侧方有电动自行车变道，随后前方又有一模拟孩童踩滑板穿过马路，车辆立即减速让行……复杂路况在测试场景中接连出现。多车道性能路的尽头，是飞行汽车测试场地，飞行汽车、巡航无人机等腾空升起，未来出行的多元场景纷纷呈现。

近日，随着智能网联复杂场景与飞行汽车成功测试，长三角（盐城）智能网联汽车试验场正式投入运行。该试验场由中国汽车技术研究中心有限公司投资15亿元建设，位于江苏省盐城市大丰区，占地面积约4000亩，建设了8条专用于智能网联汽车的测试道路、3.2万平方米的试验室以及配套的油电氢醇四合一综合能源中心，能够涵盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试的全部场景要求，满足重型商用车全项测试能力，同时兼顾飞行汽车和低空飞行器的测试能力。

据介绍，长三角（盐城）智能网联汽车试验场设置了隧道场景，全长840米，深达地下13米，并设有地下分流及地下合流匝道。隧道真实还原了没有卫星定位信号且网络信号受屏蔽时的交通场景，可多元测试智能网联汽车感知、计算、决策、执行等功能。

“未来，智能网联汽车试验场将与现有的综合汽车试验场相互配合，推动智能网联‘车—路—云—网—图’一体化方案落地。”中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成说。

近年来，盐城将新能源和智能网联作为促进汽车产业转型升级的重要抓手，培育产业发展新动能。长三角（盐城）智能网联汽车试验场建成投运，将助力推动长三角区域新能源汽车及关键零部件产业协同发展，支撑汽车强国建设。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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