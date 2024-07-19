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加大油气勘探开发力度（新时代画卷）

2024年07月19日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　深地工程再探索
　　川西气田于今年3月建成投产，具备年产20亿立方米天然气、13万吨硫黄的能力，目前日产天然气达500万立方米，每天可满足约1000万个家庭的生活用气需求。
　　刘淑石摄（人民视觉）

　　深地工程再探索
　　中国石化“深地一号”油气田。该油气田具有超深、高温、高压特点，部分油气资源埋深近万米，目前已发现5个亿吨级油气区带。
　　李学仁摄（人民视觉）

　　深地工程再探索
　　塔里木油田深地塔科1井，工作人员在协同机械进行钻井作业。深地塔科1井位于塔克拉玛干沙漠腹地，是亚洲第一口垂直深度超万米井。去年，塔里木盆地开采超深层油气达1957万吨，成为我国最大超深油气生产基地。
　　新华社记者 李 响摄

　　海洋油气快上产
　　渤海首个千亿立方米大气田——渤中19—6气田。该项目已探明天然气地质储量超2000亿立方米、凝析油地质储量超2亿立方米。
　　杜鹏辉摄（人民视觉）

　　海洋油气快上产
　　我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置（FPSO）“海葵一号”。该装置每天可处理原油约5600吨，将服役于我国第一个深水油田——流花11—1油田。
　　张进刚摄（人民视觉）

　　海洋油气快上产
　　开平南油田，钻井平台在进行产量测试。开平南油田是我国首个深水深层大油田，探明油气地质储量1.02亿吨油当量。
　　新华社发

　　老油田大力挖潜
　　中国石油大庆油田锚定“一稳三增两提升”目标，坚决当好维护国家能源安全的压舱石和顶梁柱。
　　韩 京摄（人民视觉）

　　老油田大力挖潜
　　中国石油长庆油田苏里格气田天然气处理厂，智能巡检机器人在巡检。利用物联网、大数据、人工智能等技术，苏里格气田开展开采、集输、处理等全流程数智化建设。
　　新华社记者 王 鹏摄

　　老油田大力挖潜
　　山东东营胜利济阳页岩油国家级示范区，进行钻探施工。该示范区建成陆相断陷湖盆10万吨级产量开发井组。
　　王国章摄（影像中国）

　　页岩油气新突破
　　重庆涪陵页岩气田焦页26号西集气站，技术人员在检查维护设备。涪陵页岩气田累计产气量突破650亿立方米，是川气东送管道重要气源。
　　新华社记者 王全超摄

　　页岩油气新突破
　　位于天山脚下的中国石油新疆油田公司吉庆油田作业区。页岩油是附着在页岩石或者缝隙中的石油，属于最难开采的油之一。
　　张 昀摄（影像中国）

　　习近平总书记强调：“解决油气核心需求是我们面临的重要任务”“要加大勘探开发力度”“能源的饭碗必须端在自己手里”。

　　茫茫沙漠，中国石油塔里木油田深地塔科1井钻探深度突破万米，刷新亚洲最深直井纪录；四川盆地，中国石化川西气田攻关形成超8000米井深的精确中靶轨迹控制技术，具备20亿立方米天然气年产能力；蔚蓝大海，中国海油渤中26—6凝析油田一期开发项目开钻，这一全球最大的变质岩油田，累计探明地质储量突破2亿立方米……

　　“油气工人骨头硬，哪里困难哪里走”！挺进深地深海，推动大庆、胜利等老油气田产量硬稳定，页岩油、页岩气等非常规油气实现新突破，油气行业持续加大勘探开发和增储上产力度，加强原创性、引领性科技攻关，强化自主装备制造研发，油气稳产增产成效逐步显现。

　　今年上半年，规模以上工业原油产量1.07亿吨，同比增长1.9%；规模以上工业天然气产量1236亿立方米，创历史同期新高，同比增长6.0%。2023年，国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头，年均增幅达1170万吨油当量，形成新的产量增长高峰期。

　　今年，我国将推动原油产量稳定在2亿吨以上，天然气产量进一步提高。坚持统筹发展和安全，不断增强油气核心需求的自主保障能力，将为确保国家能源安全、保障经济社会发展作出更大贡献。

　　（本报记者  丁怡婷）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月19日 12 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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