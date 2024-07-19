加大油气勘探开发力度（新时代画卷）
深地工程再探索
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海洋油气快上产
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老油田大力挖潜
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页岩油气新突破
页岩油气新突破
习近平总书记强调：“解决油气核心需求是我们面临的重要任务”“要加大勘探开发力度”“能源的饭碗必须端在自己手里”。
茫茫沙漠，中国石油塔里木油田深地塔科1井钻探深度突破万米，刷新亚洲最深直井纪录；四川盆地，中国石化川西气田攻关形成超8000米井深的精确中靶轨迹控制技术，具备20亿立方米天然气年产能力；蔚蓝大海，中国海油渤中26—6凝析油田一期开发项目开钻，这一全球最大的变质岩油田，累计探明地质储量突破2亿立方米……
“油气工人骨头硬，哪里困难哪里走”！挺进深地深海，推动大庆、胜利等老油气田产量硬稳定，页岩油、页岩气等非常规油气实现新突破，油气行业持续加大勘探开发和增储上产力度，加强原创性、引领性科技攻关，强化自主装备制造研发，油气稳产增产成效逐步显现。
今年上半年，规模以上工业原油产量1.07亿吨，同比增长1.9%；规模以上工业天然气产量1236亿立方米，创历史同期新高，同比增长6.0%。2023年，国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头，年均增幅达1170万吨油当量，形成新的产量增长高峰期。
今年，我国将推动原油产量稳定在2亿吨以上，天然气产量进一步提高。坚持统筹发展和安全，不断增强油气核心需求的自主保障能力，将为确保国家能源安全、保障经济社会发展作出更大贡献。
（本报记者 丁怡婷）
《 人民日报 》（ 2024年07月19日 12 版）
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