本报记者 顾仲阳

土地连片，大农机作业，提升粮食综合产能

黑龙江省齐齐哈尔市依安县新兴镇安乐村，民富现代农机专业合作社地块里，玉米已齐腰高，高架车正在喷施矮壮素。“建立新型经营体系后，土地连片，先进大农机能大显身手。今年我们采用了气吸式精密播种、深松地、侧施肥等先进技术，双垄密植玉米长势非常好，亩产有望突破1吨。”合作社监事长李彦杰告诉记者。

隔着机耕路，是安乐村村民秦凤强采用传统单垄单行技术种植的玉米。李彦杰介绍：“秦凤强今年还没加入新型经营体系，你看他的地里出苗稀疏不匀，苗高只过膝盖。”

李彦杰所说的新型经营体系，是依安县去年开始探索的“党建+新型农业经营主体+五统一”的新型农业经营体系，引导农户以承包地、村集体以集体耕地入股，组建股份制专业合作社，按股分红，加快推进良田、良种、良法、良机、良制“五良”集成应用，深挖黑土地增产增收潜力，用规模经营提升农业竞争力。

依安县耕地面积426.7万亩，农民人均8亩地，连续14年跻身全国产粮大县。近年来，由于农村人口老龄化、青壮劳动力外出务工等原因，一些土地通过流转向大户集中。

依安县委书记王柱介绍，2022年县里每亩土地流转费为600—700元，种植玉米、大豆等粮食作物，加上各类政策性补贴，亩均实际收益为1000—1200元。

如何让更多农民取得更足额收益？如何激发合作社发展活力？

2023年以来，依安县聚焦解决“谁来种地、如何种好地”等问题，以推进乡村全面振兴为目标，以提升粮食综合产能为核心，以新型农业经营体系建设为抓手，合作社采取平台赋能、农业生产、资金监管、产品销售、收益分配“五统一”的运营模式，点燃了粮食增产、农民增收的“新引擎”。

经过去年一个生产周期，新型经营体系由去年的56个合作社参与、整合18.2万亩土地，增加到今年的193个合作社参与、整合土地97.9万亩，吸纳近2.6万农户。

规模经营、科技赋能，农户和村集体双增收

“同一地块，收入大幅增加，积极性能不高吗？”上游乡建明村村民谷永庆现身说法：他家46亩地，以前每亩600元流转给大户种籽食玉米，去年他拿出10亩入股村里的合作社种鲜食玉米，秋后分红1.8万元。今年他把46亩地全部入社，种植鲜食玉米，每亩效益有望超过去年。

“新型农业经营体系具有多方面优势，给农户和村集体带来了实实在在的收益。”依安县委副书记、县长马福明说。

种植成本降低。新发乡党委书记张晶淼给记者算了笔账：合作社统一在为农服务中心的现代农业社会化服务综合平台上购买生产资料，量大价低，每亩可节省20元左右。综合平台统筹安排大机械连片就地就近作业，作业费用每亩降低20元左右。金融机构以合作社为主体开发“种植e贷”，年利率降至3.9%。综合算下来，合作社的种植成本比散户每亩可省近50元。

粮食增产。依安县农经总站副站长刘淑华介绍，县里强化对新型经营体系的科技支撑，推进“五良”集成应用，组建了农机手等7支人才队伍和首席、区域、本土3支农技专家队伍，提供全程技术指导和社会化服务。全面推广大垄双行密植技术，去年玉米和大豆分别亩均增产281斤和70.4斤。去年全县粮食产量25.42亿斤，增产3.6%，增幅高于全省3.3个百分点。

农户增收。“省心又增收，我家不会返贫了。”去年，红星乡红星村脱贫户李文山把家里的11亩地入股合作社，秋后分红1.5万元，比流转给大户多挣了6000元。

红星村党支部书记朱晓伟介绍，村里的21户脱贫户都通过带地入社实现了大幅增收，脱贫稳稳的。马福明介绍，新型农业经营体系建设优先吸纳脱贫户，全县入社脱贫户人均增收4000元以上，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。加入新型经营体系的农民，入股合作社挣分红，去年亩均收入比过去挣流转费高出417元，同时通过发展庭院经济、特色产业、就近务工等多种方式二次增收。

依安县委常委、县委办主任曲喜民介绍，为促进入社农户稳定增收，县里细化梳理风险点，建立了网格化管理等30项制度规避风险，入社地块全部投保了完全成本保险和收入险等高保障险种。

集体经济稳步增长。依安县各村都有机动地，全县规模在40万亩左右，以往多是通过农村集体产权交易平台发包，每亩流转费约600元。村集体机动耕地入股合作社后，按股分红，亩均增收500元以上。“去年村里机动耕地收入增加了53万多元，更有底气为乡亲们多办民生实事。”中心镇兴胜村党支部书记王春飞说。

加快建设现代农业大基地、大企业、大产业

新型经营体系如何助推现代化大农业发展？如何进一步强县富民？

新型经营体系规模化、组织化、集约化经营优势逐步显现，为加快建设现代农业大基地、大企业、大产业创造了有利条件。

订单农业火起来。“要想有更高更稳定的收入，订单种植是条好路子。今年合作社和依安东方瑞雪糖业有限责任公司签订了1190亩甜菜种植订单，每吨价格从去年的520元涨到550元，增收心里有底。”三兴镇保国村隆鼎种植农民专业合作社社员杨彩斌说。

“订单合作拓展了原料供应，公司发展更有后劲。”依安东方瑞雪糖业有限责任公司副总经理李启源告诉记者，去年公司与依安县各合作社签订了2.6万亩甜菜种植订单，今年增加到11万亩，公司产糖量能增加2倍多。

今年，全县已有150个农民合作社和家庭农场与18家企业签订鲜食玉米、马铃薯、大豆等作物长期订单24.86万亩。

特色产业集群扩容升级。新型经营体系通过订单等方式，实现了“企业要什么就种什么，要多少就种多少”，激发了东方瑞雪糖业、汇利薯业等老企业的发展活力，促进了北纬四十七绿色有机食品有限公司、黑龙江国牛牧业有限公司等新企业加速发展，加快20万吨植脂末、鹅产业一体化等16个现代化大项目落地，有力助推全县鲜食玉米、高端肉牛、大鹅等特色产业集群扩容升级。

依安县在发展特色产业上持续加力，庭院经济蔚然成风，农产品加工方兴未艾。

庭院经济让农民挣得多、市民吃得好。依安县依托产业学院、职教中心等载体，努力将新型经营体系建设释放的富余劳动力培育成高素质农民，大力发展蔬菜种植、大鹅养殖等庭院经济，发展定制农业、电商直播等新业态，拓宽农民增收渠道。新兴镇治家村149户农户利用房前屋后的菜园，订单种植有机青刀豆、矮生油豆角228亩，亩均收益达4000元左右。新发乡新里村发挥交通便利优势，发展定制菜园，供市民和单位认领认购。越来越多的县城居民在微信群、小程序、直播间订购农民家庭种养的绿色蔬菜、散养家禽。

农产品加工提升附加值、促进务工增收。依安县发挥农产品资源和品质优势，促进农产品就地转化增值，吸纳农民就近务工增收。“村里建起了大鹅预制菜加工厂，农户养殖一只大鹅的利润从30元增加到80元，还安排了50人务工，我们正在配建冷库，今年准备把加工规模增加到2万只。”新发乡利民村党支部书记李长征介绍。强化“一乡一业、一村一品”建设发展，依安县因地制宜打造出121个特色村，打造村级品牌37个，建设34个村级加工厂，带动1万余名农民实现家门口就业。

结束采访，回望依安，肥沃的黑土地一望无垠。随着新型经营体系的深入建设，黑土地粮食增产、农民增收的潜力有望更加充分展现。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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