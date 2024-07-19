常 钦

精准滴灌重点地区重点人群，吸引更多优秀师资投身乡村教育事业，让更多优质教育资源城乡共享，为实现农业农村现代化提供强有力的人才支撑

内蒙古卓资县乡村学校风景美，教学楼内实验室、语音室、心理咨询室齐全；四川大凉山腹地，幼教点的孩子通过4K超高清电视在线学习普通话课程；实施乡村教师特岗计划，教育人才“组团式”帮扶，一大批优秀老师奔赴山乡，用爱心和智慧点亮万千乡村孩子的人生梦想……近年来，各地区各部门着力改善乡村学校办学条件，提高教学质量，提高教师队伍整体素质，注重运用信息化手段获得更多优质教育资源，乡村教育短板加快补上。

随着我国义务教育实现县域基本均衡发展，当前乡村教育的短板已不是条件短板，而是功能短板。毋庸讳言，乡村学校量大、面广、点散，整体上优质教育资源匮乏、师资力量薄弱。

加快补齐乡村教育短板是推进乡村全面振兴的内在要求。今年中央一号文件指出，“优化公共教育服务供给，加强寄宿制学校建设，办好必要的乡村小规模学校。实施县域普通高中发展提升行动计划。”

加快补齐乡村教育短板，要精准滴灌重点地区重点人群。教育帮扶政策从设计到落实要更加人性化、精细化，要加快完善脱贫地区教育公共服务体系，对农村困难家庭儿童要给予特殊关爱，对防止返贫动态监测对象子女要重点关注，让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的教育。要推进教育关爱制度化，完善农村留守儿童、困境儿童精准摸排机制，加强教育保障和关爱保护，优先保障他们的寄宿、交通、营养需求，强化人文关怀和心理疏导。

有高质量的教师，才会有高质量的教育。要多措并举，定向施策，努力为他们排忧解难。要把乡村教师队伍建设摆在重要位置，通过拓展乡村教师补充渠道、提高乡村教师生活待遇、推动城市优秀教师向乡村学校流动等举措，吸引更多优秀师资投身乡村教育事业。

办好乡村教育，应充分考虑乡村人口流动现实，推进以县城为重要载体的城镇化，因地制宜，科学布局城乡学校，加强寄宿制学校建设，办好必要的乡村小规模学校，让它们在方便偏远地区学生入学、减轻学生家庭经济负担等方面发挥重要作用。推进城乡学校共同体建设，推进乡村教育新基建，通过云课堂、远程网络教学等方式，让一块屏幕连城乡，让更多优质教育资源城乡共享。

乡村全面振兴，教育要先行。立足乡村教育发展新阶段，满足广大乡亲对更好教育的新期盼，加快补齐乡村教育短板，定能为实现农业农村现代化提供强有力的人才支撑。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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