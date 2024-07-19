山东省济宁市发展特色产业
金融“活水”润泽生态渔业
2024年07月19日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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眼下正值小龙虾大量上市，山东省济宁市微山县舜昕源食品有限公司一派繁忙。工人们熟练地将小龙虾去壳、去虾线，然后经过称重、冷冻、包装等程序，加工出一包包美味的虾仁、虾尾成品。
看着这红火的生产场景，公司负责人冯壮不禁感慨：“龙虾收购需要大量流动资金，由于回款未能如期到账，之前公司的资金链出现了缺口。多亏了邮储银行及时给我们发放了160万元贷款，解了我们的燃眉之急。”
舜昕源食品有限公司带动周边112户小龙虾养殖户增收，36岁的侯浩就是其中的一员。养殖小龙虾从养殖塘流转到虾苗、藕种和饲料购买，每一笔开支都是不小的数目，邮储银行根据生产需求为养殖户量身定制贷款业务。去年11月，侯浩利用邮储银行微山县支行50万元贷款，将养殖规模扩展到100亩，引进精品虾苗，添置了打氧机和投料机，预计今年收入能比去年增加8万元。
为更好助力虾蟹混养、藕虾共作等高效生态养殖富农强县，邮储银行济宁市分行深入基层，依托移动金融服务船、手持喇叭进村入户等方式向养殖户推介信贷产品，精准对接贷款需求。截至6月末，该行已累计为全市750户养殖户提供授信金额2.25亿元，投放6.15亿元专项贷款支持藕虾共作生产主体。金融“活水”润泽生态渔业，去年微山县发展虾蟹混养、藕虾共作16万亩，产值近16亿元，带动万余农户增收致富。
在齐鲁大地，邮储银行山东省分行围绕“小而美、美而优”的乡村特色产业，针对“缺抵押、少担保”的融资难点，坚持“一业一策”服务策略，累计为11万个特色产业经营户提供贷款533亿元，全行涉农贷款余额突破1800亿元，为乡村全面振兴贡献力量。
《 人民日报 》（ 2024年07月19日 18 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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