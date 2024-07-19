谢 军 傅骋彧

浙江绍兴诸暨市山下湖镇盛产珍珠，作为镇里的珍珠核心产区，新长乐村村民直播卖珍珠早已不是新鲜事。最近，新长乐村村委会主任助理、选调生方杉杉开始在直播间里干件新鲜事——推广珍珠直播技能提升课程。

前些年，直播带货刚兴起时，有不少村民反映：“我们家也想搞直播，到哪里去学啊？”“我们家的直播没人下订单，咋办？”……面对村民对学习直播技能的渴望以及直播效果不佳的困惑，方杉杉牵线搭桥，与一家电商直播培训企业合作，邀请专业直播团队到村开展直播运营培训。“经过专业培训，村民也能当主播，因此，我在直播间里也为这项培训‘吆喝’。”方杉杉说。

依托产业优势，新长乐村围绕“互联网+珍珠”的思路，建立电商直播孵化基地，今年以来，成功举办了大型直播从业人员培训20多场，培训1000余人次，帮带孵化80余名“村播”，人均月销售额超11万元。

柯桥区稽东镇大桥村选调生牵头打造“和美大桥”乡村共富联合体；上虞区长塘镇长塘村选调生积极推广农产品电商行动……在绍兴市，涌现出不少这样生动的案例。

近年来，绍兴市积极探索选调生基层锻炼培养新思路，每年举办选调生到村任职岗前培训班，不断锤炼选调生政治品格，涵养为民情怀；实施选调生到村任职“每季开展一次微宣讲、每年走访一遍农户、每年记一本民情日记”等“七个一”任务清单，促进选调生在基层广阔天地中长才干、壮筋骨。截至目前，绍兴市已有500余名优秀选调生在基层火热实践中挥洒汗水，助力乡村全面振兴。

《 人民日报 》（ 2024年07月19日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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