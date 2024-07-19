马爱平

原标题：蜂业标准化启动 “甜蜜事业”提质

在神农架林区中蜂养殖实训中心，工作人员巡视蜂箱状况。新华社记者 杜子璇摄

蜂箱是蜜蜂养殖的基础工具，其质量和标准直接关系到蜂产品的品质和产量。目前，我国蜂箱生产量为年均300多万套，但在蜂机具生产方面，存在标准不规范、不健全、不统一等问题。如今，消费者对蜂产品的需求增加，智慧蜂业、数字化蜂箱等新技术、新产品、新形式也对蜂业产生了新的影响。在这种背景下，制定《蜂箱》国家标准迫在眉睫。

近日，中国农业科学院蜜蜂研究所在江西上饶组织召开《蜂箱》国家标准制定行业意见征集暨启动会。在启动会上，记者了解到，根据国家标准化管理委员会要求，将同步立项研制《蜂箱》国家标准外文版，进一步拓展我国蜂业标准化影响力。

制定和发布国家标准乃大势所趋

蜂业标准子体系是畜牧业标准体系的重要组成部分。2021年蜂业工作组成立。之后，子体系建设得到了进一步增强，标准立项及审查数均明显增加。《蜂箱》国家标准立项实现了近十年来畜牧业标委会归口管理蜂业国标的零突破。

在启动会上，全国畜牧总站副站长杨劲松说，蜂蜜、蜂王浆等蜂产品是多元化食物供给体系的重要组成部分，加强蜂业标准化，对推动产业绿色高质量发展、提升高品质产品供给能力、保障产品质量安全至关重要。蜂箱是养蜂业的基础设施，其质量的好坏影响到蜂产品质量和蜂农的收益。因此，制定和发布《蜂箱》国家标准意义重大。

全国畜牧总站、全国畜牧业标准化技术委员会秘书处正高级畜牧师赵小丽介绍，《蜂箱》国标草案内容全面、指标合理，不仅包含了蜂箱的基本规格、检验方法、判断规则等内容，还对意大利蜜蜂和中华蜜蜂蜂箱的技术参数等进行了区分，将为蜂箱产业的规范化、标准化发展提供有力的支撑。

“蜂箱标准化是蜜蜂养殖标准化的基础，《蜂箱》国家标准的制定是大势所趋，对提升蜂产业的整体水平，保障蜂产品质量和安全，助推养蜂业高质量发展和乡村全面振兴具有非常重要的意义。”中国农业科学院蜜蜂研究所党委书记谢双红说。

进一步完善蜂业标准框架和体系表

推动蜂箱标准化是蜂业标准化工作的重要组成部分。在制定《蜂箱》国家标准之外，推动蜂业标准化还要在哪些方面重点发力？杨劲松提出了以下几个方面的建议。

一要加强调查研究，立足我国蜂业的生产实际，聚焦蜂业规模化和机械化水平、品种资源、产品质量及安全等重点领域和关键环节，组织开展标准需求调研，进一步完善蜂业标准的框架和体系表。二要做好标准立项，加强标准预研和立项申报，主动承担急需及重要标准，特别是强制性国家标准的制修订任务。要密切跟进国际标准化工作，学习好的经验做法，切实做好采用国际标准工作以及国家标准外文版的立项研制工作。三要推动标准实施，利用各种宣传媒介，加强标准的宣贯培训和推广使用，真正发挥标准在行业发展中的基础性、引领性作用。

中国农业科学院成果转化局局长、国家蜂产业技术体系首席科学家彭文君认为，要以产业转型升级催生新业态、以要素创新配置催生经营新模式、以科技创新催生新动能；要着力推动产业模式变革，推动质量变革、效率变革、动力变革，围绕蜂业新质生产力布局农业产业链，打造更高水平“甜蜜事业”，引领行业发展。

(责编：杨曦、陈键)

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